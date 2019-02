Tania González opta a ser la candidata de Podemos en la lista de Cambia Avilés Tania González anunció ayer su candidatura y presentó a su equipo. / OMAR ANTUÑA La eurodiputada encabeza la única propuesta conocida de la formación morada de cara a la lista electoral de la confluencia de izquierda J. F. GALÁN Sábado, 9 febrero 2019, 02:34

La eurodiputada Tania González encabeza la que, salvo improbable sorpresa, será la única propuesta de Podemos de cara a formar la lista electoral de Cambia Avilés, la denominada confluencia de izquierdas, la formación que promueven Podemos e IU de cara a presentar una candidatura conjunta, integrada por ambos partidos, a los comicios municipales de mayo. Queda por conocer la propuesta de IU. La definitiva lista electoral será diseñada en base a ambas y a las que puedan presentar otras formaciones que se sumen al proyecto. Entre ellas no estará Ganemos, que acudirá a las elecciones junto a Equo.

Tania González no esconde que su objetivo es ser la cabeza de esa lista. «Estoy dispuesta a liderarla, para eso me he presentado a las primarias de Podemos», manifestó ayer horas antes de que, a medianoche, terminase el proceso. A esa hora, las seis de la tarde, la suya era la única candidatura sobre la mesa. Está compuesta por veinticinco personas entre las que figuran Primitivo Abella y Xune Elipe, dos de los cinco concejales de Somos Avilés, así como Dori Martínez, portavoz de los intoxicados en Asturiana de Zinc.

Secretaria general de Podemos Avilés desde junio del año pasado, González da el paso animada «por los muchos respaldos que he recibido» y con el deseo de aportar la «experiencia acumulada» como eurodiputada. «Vengo de una institución muy compleja -la Eurocámara- y quiero aplicar todo lo que he aprendido en la administración más importante, la más cercana, el Ayuntamiento», dijo ayer en la plaza de España, escenario elegido para anunciar su candidatura.

El objetivo es «sumar a Avilés a las ciudades del cambio», entre las que citó Madrid, Barcelona, La Coruña y Oviedo, entre otras. A su juicio constituyen «un claro ejemplo de que desde la política municipal se pueden hacer grandes cosas. Allí donde gobernamos las escuelas de cero a tres años o son gratuitas o han reducido sus precios, se recuperan muchos servicios públicos que se habían privatizado, se apuesta por un tipo de urbanismo más sostenible, verde y humano y hacemos políticas punteras en materia de empleo o de cultura», declaró.

Su idea es construir una ciudad «de la que nadie quiera irse y a la que muchos quieran venir» mediante un proyecto que «genere un nuevo impulso social, urbanístico y económico para Avilés, una ciudad anclada en el inmovilismo y paralizada por el PSOE», subrayó. Con tal fin cuenta «con un equipo que integra a gente con experiencia en política junto a otras representativas de la vida social, cultural y económica de Avilés que nunca han ocupado cargo político alguno».

González señaló por último que la elección de la lista electoral de Cambia Avilés se llevará a cabo «mediante un proceso democrático» y que terminará la actual legislatura de la Eurocámara, ya en su recta final. Se incorporó a ella en 2014 en la que ha sido su primera incursión en política.

De 36 años de edad, Tania González Peñas es la actual portavoz de Podemos en el Parlamento Europeo, dentro del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, vicepresidenta de la delegación para las Relaciones con los Países de la Comunidad Andina e integrante de la comisión de Transporte y Turismo.