Los tanques de baterías tienen aún 8.000 metros cúbicos de agua contaminada Vista parcial de las baterías de cok con algunos de sus depósitos y tanques de materiales. / MARIETA En seis habría 4.600 metros cúbicos de amoniacales y en otros cuatro 3.260 con alquitrán YOLANDA DE LUIS AVILÉS. Lunes, 14 septiembre 2020, 00:31

El estudio previo realizado para Sepides por Ingeniería, Productividad y Sostenibilidad sobre el estado de las baterías de cok recoge que todavía se conservan en sus tanques y depósitos 4.600 metros cúbicos de aguas amoniacales y 3.290 de aguas con alquitrán. Algunos de los depósitos están llenos como el de la fábrica de sulfato de amoniacales y otros están mediados. En cuanto a los tanques hay uno lleno de aguas amoniacales y tres de aguas con alquitrán, además de otros dos casi llenos.

Ello ha llevado a la ingeniería a establecer medidas de seguridad concretas en el plan preliminar de demolición que sirve de base para la licitación que el pasado jueves ha realizado Sepides para diseñar el plan de actuación y el derribo de estas instalaciones siderúrgicas. Estas medidas comenzarán con la limpieza y retirada de los restos existentes, incluidos los que se encuentran en la tubería que une la fábrica de benzol con el puerto.

Lo mismo sucede con las chimeneas de las propias baterías, para las que se indica que debe hacerse un estudio previo más exhaustivo para determinar su estado estructural de forma que se compruebe si se puede acceder o no al interior para retirar los refractarios y gestionarlos como residuos a vertedero y aprovechar el hormigón del fuste para el relleno. Si no se pudiera acceder tanto el hormigón como los refractarios serían enviados al vertedero directamente. Y para su demolición, en caso de que la voladura (el método más rápido y económico) no fuera posible, se plantean dos opciones, mediante corte por rebanadas con hilo diamantado o mediante útil de demolición suspendido con grúa.

Trabajo en las baterías

En todo caso, tanto para las chimeneas como para los propios hornos lo primero que se hará será una limpieza y retirada de los residuos peligrosos como amianto, refractarios, las asfálticas o restos de carbón, cok y derivados. En segundo lugar se trabajará sobre las acometidas para anularlas y garantizar la ausencia de cualquier tipo de combustible o de otros elementos capaces de generar atmósferas explosivas.

Tras la retirada de los residuos peligrosos comenzará la ejecución material del desmantelamiento y la demolición de forma planificada. Según indica el informe de Ingeniería, Productividad y Sostenibilidad, los edificios e instalaciones de las baterías de cok presentan características muy variables por lo que será la empresa que resulte adjudicataria de este contrato valorado en casi diecinueve millones de euros la que tenga que elaborar el plan pormenorizado de intervención en cada una de las instalaciones y edificios que componen este conglomerado de la antigua Ensidesa.

De momento ya se advierte que es «reseñable» la envergadura de algunos edificios como la fábrica de sulfatos o las propias baterías de hornos de cok. Quienes trabajaron en la construcción y aquellos que lo hicieron luego en la producción vienen advirtiendo ya de la complejidad de la demolición de estas estructuras.