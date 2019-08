Las tapas toman las plazas de Avilés acompañadas de música en directo El ambiente se fue animando a medida que avanzaba la tarde. / FOTOS: MARIETA La ruta gastronómica 'Sabores de plaza en plaza continúa hasta el domingo, y hosteleros y clientes aseguran que «se presenta espectacular» MARINA MARTÍN AVILÉS. Viernes, 2 agosto 2019, 01:54

«Si el tiempo respeta, el fin de semana tiene muy buena pinta». Es el resumen tajante de Dani González, hostelero en una de las casetas del 'Sabores de plaza en plaza'. Y no tiene motivos para pensar lo contrario, ya que la ruta gastronómica comenzó el miércoles y desde entonces el ambiente no ha decepcionado. Tapas caseras, cervezas y música en directo que atraen a avilesinos y turistas a las plazas. «A partir de las nueve, con la música, se llena» comenta González.

Las plazas de Álvarez Acebal, Carlos Lobo y El Carbayedo son los tres enclaves en los que se puede disfrutar de esta iniciativa. Y todos funcionan igual de bien. Alejandro Villa, del Café de Pandora, lleva pidiendo caseta en Álvarez Acebal los cuatro años. «Nos pusimos aquí la primera edición, y funcionó tan bien que no quisimos cambiar». Y es que, cuando algo funciona, mejor no arriesgarse. Aunque en este caso podría haberlo hecho y no hubiese pasado nada: las casetas abrían a las ocho de la tarde, y a las ocho y media los barriles de las tres plazas ya estaban llenos de gente. «Por las mañanas está más flojo, sobre todo entre semana, pero por las tardes funciona muy muy bien» asegura Villa.

Los clientes se mueven de un sitio a otro y prueban tapas de todas las casetas, lo cual es el fin de la ruta. De hecho, no hay mesas ni sillas. Quien quiera degustar algún plato con una cerveza bien fresca deberá hacerlo de pie junto a un barril. Pero a nadie parece importarle, así da menos pereza cambiar de plaza.

«Tenemos gente que sabe a lo que viene, y turistas que oyen la música, ven los barriles y se quedan» explica Marián Tamargo, de La Llosa, mientras fríe unas patatas para servirlas recién hechas. Lo que quizás debería saber el despistado turista que llega por casualidad es que, si consume en tres casetas diferentes y lo acredita con una serie de sellos entra en el sorteo de un viaje. Es mejor llegar enterado para no perderse estas oportunidades.

«Nosotras es el primer año que venimos, pero tenemos una amiga que se entera de todo y nos mandó un WhatsApp convocándonos» ríe Andrea Suárez, que tomaba algo con sus amigas en la plaza Carlos Lobo. «Nuestra idea es subir después a Artes y Oficios, a probar lo que tienen allí y decidir cual nos gusta más».

Algunos barriles más allá toma una cerveza Enrique Menéndez, que ya ha tomado pinchos y tapas en varias ediciones. ¿Y que es lo que le atrae de la propuesta? «Al ser verano es agradable estar fuera de los locales, y ya que la ciudad hace este tipo de cosas pues hay que potenciarlas para que se den cuenta de que nos interesa y las sigan organizando», sentencia.

Por eso no tiene que preocuparse, tanto a hosteleros como a la ciudad de Avilés le ha quedado claro, a lo largo de estas cuatro ediciones, que 'Sabores de plaza en plaza' gusta, y mucho. «Para hacer balance respecto a otras ediciones habrá que esperar al último día», comenta Marián Tamargo, «pero el primer día por la tarde ya hubo mucho ambiente y era miércoles, así que esperamos que el fin se semana se presente espectacular».

Un fin de semana en la que las plazas no pararán. Desde la una hasta las cuatro de la tarde y de ocho a once de la noche estarán sirviendo tapas y bebidas, acompañadas prácticamente en todo momento por música en directo. En sesión vermú, a la una y media, y a partir de las ocho y media de la tarde en los tres enclaves.

Además no hay problemas por coger sitio, los clientes se mueven de una plaza a otra y de una caseta a otra (y algunos se quedan tomando algo en algunas de las muchas terrazas que encuentran entre medias, sin llegar a su próximo destino) así que el movimiento está asegurado y el conseguir una tapa y una bebida, también.