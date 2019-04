«La tarjeta me la daba ella y no me quedé con nada, se lo entregaba todo» La mujer toma asiento en el banquillo del Juzgado de lo Penal Número 2. / MARIETA La mujer acusada de estafar a su vecina niega los hechos y la Fiscalía mantiene la petición de tres años y nueve meses de prisión J. F. GALÁN AVILÉS. Jueves, 25 abril 2019, 01:10

La mujer acusada de un delito de estafa continuada por sustraer 2.200 euros a su vecina, de avanzada edad, aprovechando que dada su confianza esta le facilitaba su tarjeta bancaria y su clave para que le sacase dinero asegura que nunca se quedó nada. «A veces me daba cheques, pero la mayoría de las veces la tarjeta. Yo se lo entregaba todo en un sobre, y le pedía la cartilla para ponerla al día y que viese lo que tenía y lo que no», declaró en el juicio, celebrado ayer en el Juzgado de lo Penal Número 2 de Avilés.

También negó haberle sustraído joyas que el escrito de calificación valora en cuatrocientos euros. La Fiscalía mantiene la petición de tres años y nueve meses de prisión como autora de un delito de estafa continuada al considerar que «se aprovechó de esa confianza para sacar más dinero» y apropiárselo mientras que la defensa solicita la libre absolución.

La acusada admitió que visitaba diariamente dos o incluso tres veces a la que era su vecina desde hacía once o más años, «una persona mayor que vivía sola y apenas se podía mover», y que desde hacía uno tenía las llaves de su casa. «Hasta que llegó su sobrina. Desde entonces no la ha vuelto a ver».

El testimonio de la denunciante, incapacitada judicialmente dado su estado de salud, no fue especialmente relevante. Tuvo problemas para reconocer a la acusada, si bien declaró que le dejaba la tarjeta «para que me sacase dinero, no para que me lo robase». Al recibirlo «siempre lo contaba, y si ocurrió algún detalle no me doy cuenta».

Sí lo fue el de la sobrina, residente fuera de Asturias. Declaró que su tía tenía una asistenta que renunció al trabajo al observar que la acusada «intervenía en la vida cotidiana y mostraba conductas en las que no se quería ver involucrada». A partir de entonces la mujer autorizó a su sobrina a acceder online a su cuenta bancaria y ésta observó movimientos extraños, «salidas erráticas de dinero que no coincidían con el ritmo de vida» de su tía. «Sólo tenía el vicio de fumar como un carretera, aunque ya lo ha dejado», puntualizó.

Cuando venía a ver a su tía «la tarjeta y la libreta bancaria desaparecían» y cuando era su tía la que viajaba a ver a la familia, «a la vuelta las extracciones se disparaban». La acusada declaró que una serie de ellas, realizadas en un corto período de tiempo por importes de hasta seiscientos euros, se debían a que la mujer necesitaba dinero para un viaje a Irlanda, viaje que según la sobrina ya había hecho con anterioridad. Previamente había retirado la suma de 3.000 euros precisamente para hacer frente a ese gasto.

También subrayó que cuando la mujer recibía la visita de la familia las extracciones de dinero que solicitaba «no superaban los trescientos euros, y cuando no estábamos se disparaban. Tampoco encontrábamos correspondencia bancaria, que por el contrario si recibía cuando yo estaba en Avilés. El descontrol era absoluto».

Casas empeño

Las joyas fueron localizadas en casas de empeño. La acusada sostiene que son de su propiedad y la sobrina, que las identificó en Comisaría mediante fotos, que son de su tía. Una de ellas «era una pulsera de oro con el broche estropeado. Ella me dijo que se la diese, que se encargaba de la reparación, y desde entonces no la he vuelto a ver».

En sus conclusiones, la Fiscalía argumenta su petición en las declaraciones realizadas por la presunta víctima con anterioridad «al proceso de trastorno que sufre ahora» mientras que la defensa sostiene que las acusaciones no han quedado acreditadas, que en cualquier caso no encajan en el tipo de delito que se le atribuye, «dado que requiere manipulación informática», y que las declaraciones de la sobrina «se basan en hipótesis, no en pruebas». El juicio ha quedado visto para sentencia.