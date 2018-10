«El teatro amable no nos gusta, queremos remover conciencias» José Antonio Lobato, actor. / PABLO LORENZANA El teatro Palacio Valdés acoge hoy la obra 'Semblanza de Mauricio Kartún. Cumbia morena cumbia', coproducida por Teatro Margen y Teatro Estudio de Gijón SHEYLA GONZÁLEZ AVILÉS. Miércoles, 31 octubre 2018, 02:02

El teatro Palacio Valdés recibe esta tarde a las compañías Teatro Margen y Teatro Estudio de Gijón, que traen a la ciudad la obra 'Semblanza de Mauricio Kartún. Cumbia morena cumbia', que ambas coproducen. Sobre las tablas del coliseo avilesino el público se encontrará a los actores Manuel Pizarro y José Antonio Lobato.

Ambos trabajaron juntos en algún corto y en la obra 'Las codornices' aunque no ha sido hasta ahora que ambos coinciden realmente en las escenas. «Llevábamos tiempo deseando trabajar juntos, también las dos compañías», destacaba ayer Manuel Pizarro. La obra, que se divide en dos partes, comenzó a fraguarse hace catorce años dentro de Teatro Estudio de Gijón. «Entonces quedó aparcada por diversas circunstancias y ahora si que llegó la ocasión de reencontrarse con ella», señaló Pizarro.

En la primera parte realizarán una semblanza del autor argentino Mauricio Kartún. «Tiene un carácter pedagógico porque hace un recorrido por quién es y hace un repaso a su vida», matiza José Antonio Lobato, que encargará al argentino en el Palacio Valdés. Será un monólogo salpicado con escenas dramáticas. «Es nuestra manera de rendirle homenaje porque es una persona poco conocida en España», indicó Pizarro.

Con 'Cumbia morena cumbia' llevarán a cabo la segunda parte de la representación. Se trata de una obra corta escrita por Kartún y protagonizada por dos hombres, de avanzada edad, que esperan en una sala de fiesta a que llegue un grupo de mujeres jóvenes rubias que se retrasan veinte años. «Para preparar la vida de estos dos personajes tienes que hacer un trabajo de introspectiva. Hay que creerse de verdad la obra, meterse en las entrañas de los personajes. En eso nos ayudó mucho Miguel Expósito el director, que nos lo brindó en bandeja», comenta Manuel Pizarro.

«Son dos hombres esperando que llegue lo que nunca llega, son unos perdedores», comenta Lobato, que recalca que «son un fiel reflejo de gran parte de la sociedad en la que nos movemos que es perdedora en algún momento. Son dos mayores que se aferran a una esperanza, que muere con ellos».

Pizarro y Lobato interpretan los sentimientos de estos dos personajes ansiosos y deseosos de volver a sentir la cercanía o el amor pero en cambio «son mayores y están enfermos», explica Pizarro. La pieza no invita a la comedia aunque «tiene tintes de humor negro, muy negro», puntualiza Pizarro, que al igual que su compañero de reparto afirma tajante que «el teatro amable no nos gusta, queremos remover conciencias». Además, Lobato apunta que «Kartún entiende el teatro igual que nosotros. Es un teatro de lucha que ya no se lleva mucho pero que si es necesario. Estamos en un momento en el que todo se banaliza pero aquí pasa lo contrario».

A pesar de no ser una obra ligera sí es «fácil de entender, que al público le llega mucho y salen compungidos, con lágrimas en los ojos. Muchos nos han llegado a decir que les hemos abierto el corazón», explica Manuel Pizarro. «Es un espectáculo teatral hecho con mucho cariño y poniendo toda la carne en el asador. Es una obra bien hecha», recalca José Antonio Lobato.