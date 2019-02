El teatro musical con Maxi Mendía

La Escuela de los Adioses estrenó ayer un nuevo curso de teatro musical a cargo de Maxi Mendía, actor y cantante de musicales como 'Hoy no me puedo levantar' o 'We Will Rock You'. El curso tiene previsto incluir ejercicios de improvisación, en los que se creará una situación y se tendrá que interpretar un personaje, y los temas de musicales, tanto en su parte escénica como musical.

El precio de esta actividad es de cuarenta euros al mes y está abierta a un máximo de treinta alumnos. Las clases de adultos tienen lugar los miércoles, a partir de las 19.30 horas. La respuesta de los alumnos no ha podido ser más positiva.