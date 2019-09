Los técnicos rechazan las alegaciones de Carreño contra la ubicación de la perrera La finca propuesta por los técnicos para instalar el albergue de animales. / OMAR ANTUÑA Certifican que la finca elegida, ubicada en La Tabla, cuenta con todos requisitos legales, por lo que el consorcio podría proceder a su compra S. GONZÁLEZ AVILÉS. Viernes, 20 septiembre 2019, 02:30

La mesa de técnicos del Consorcio para el Albergue de Animales volvió a reiterar ayer que las fincas de Carreño presentadas como candidatas para acoger la perrera comarcal cumplen con los requisitos fijados y con la normativa legal. El ente se reunió ayer para valorar las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Carreño contra la elección de una finca en su término municipal. Estas fueron rechazadas por la mesa al entender que la elegida, ubicada en La Tabla, sí es apta para el servicio que va a prestar.

Carreño presentó el pasado mes de agosto un documento de alegaciones contra la parcela elegida y también contra la segunda de las candidatas, ubicada en el mismo pueblo. En él hacían hincapié en que estas «ya fueron desestimadas por el Ayuntamiento en 2015 y 2017. No existen circunstancias urbanísticas nuevas que puedan justificar una nueva valoración de las solicitudes».

Esto no ha sido impedimento para que la mesa de contratación dictaminara el pasado mes de junio que la finca de La Tabla es la más idónea para la compra e instalación del albergue. Algo que ayer quedó ratificado y que se informará a los ayuntamientos integrantes del consorcio los próximos días. Tras esta reunión queda pendiente ahora que se convoque a los representantes políticos. «Tendremos que esperar que nos llegue la resolución. Hasta entonces no podemos valorar porque no tenemos conocimiento de nada de lo hablado por la mesa de técnicos», comentó la alcaldesa de Carreño, Amelia Fernández.

Sin agua y saneamiento

Unos de los principales escollos encontrados en la parcela elegida eran las redes de abastecimiento y saneamiento, necesarias para los futuros usos del albergue. Carreño alegó que «carece de saneamiento, por lo que no es posible que cumplan con la normativa vigente». Además, recalcaron en sus alegaciones que «linda con un cauce fluvial , por lo que parte de la misma se encuentra dentro de la zona de protección del dominio público hidráulico, con las consiguientes limitaciones que de ello se derivan».

Otro de los argumentos contrarios se centra en que «el acuerdo de la mesa valora erróneamente la entidad y coste de las obras que deben realizarse en el camino de acceso» por lo que aportan un informe económico redactado por la Mancomunidad Cabo Peñas. Los técnicos del consorcio han tenido en cuenta la falta de las redes de agua y saneamiento por lo que pidieron este verano a la propiedad documentación extra sobre los las obras necesarias para extender ambas hacia la parcela en cuestión.

El Ayuntamiento de Carreño reconoce que hay «una laguna legal en el Plan General de Ordenación local en cuanto a concreción de la distancia que debe mantenerse con viviendas o equipamientos» aunque apuntan que las normas regionales indican que se deben guardar doscientos metros a edificios de vivienda o equipamiento y «dicha distancia no se cumple en el caso de esta parcela». En materia urbanística, Carreño apuntaba en sus alegaciones que «la clasificación de la parcela hace que las dotaciones supramunicipales se consideren como uso incompatible».