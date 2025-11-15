La tecnología avilesina Aloha estrena sede en el centro de Avilés

Fernando Del Busto Avilés Sábado, 15 de noviembre 2025, 19:16 Comenta Compartir

Día grande para la gente de Aloha, la empresa tecnología avilesina, que, tras su creación hace tres años en el Hotel de Empresas de La Curtidora ha optado por trasladar sus oficinas centrales al centro de Avilés, a la calle de La Cámara, donde ocupan doscientos metros cuadrados acondicionados a su gusto. No falta el futbolín de rigor para toda empresa tecnológica que se precie.

Pablo Martínez Pedreira es el director general y fundador de Aloha, una compañía especializada en la gestión y desarrollo de Service Now. Este es un programa de gestión en la nube, que se ha situado como el preferido entre las grandes empresas para organizar sus recursos y la gestión de la parte más importante de su negocio. Aloha se ha especializado en su desarrollo, ofreciendo soluciones adaptadas a las características de cada compañía. «No podemos revelar el nombre de nuestros clientes, pero son empresas importantes, muchas de ellas cotizan en el Ibex y también tenemos clientes internacionales: Suiza, Estados Unidos, Bélgica», explica Martínez Pedreira.

La empresa genera en la actualidad 25 puestos de trabajo, con buenos contratos que buscan asegurar la estabilidad. «Necesitamos perfiles muy específicos, con un formación muy especializada», explica Pablo Martínez. De hecho, la mitad de su plantilla se encuentra fuera de Avilés y trabaja en Madrid, Valladolid, Valencia, Barcelona y Málaga. Según comenta Pablo Martínez, «todo el trabajo que hacemos se puede desarrollar en remoto. Las personas que tenemos trabajando fuera fue la manera de captar y retener ese talento que nos interesaba». No obstante, la empresa organiza dos veces al año un encuentro del equipo en Avilés, como el que ha tenido lugar este fin de semana para reforzar los lazos.

De hecho, las nuevas oficinas se han pensando tanto como un espacio de encuentro como un lugar de trabajo. Se encuentran en pleno centro de la ciudad, a cinco minutos caminando de la estación. «Queríamos facilitar el acceso de la gente que vive fuera de Avilés. En parte fue uno de los motivos para salir de La Curtidora», detalló Martínez. Desde su creación hace tres años, Aloha ha pasado de tres puestos de trabajo a veinticinco, una progresión que quieren seguir manteniendo, pero con prudencia.

Ampliar El equipo de Aloha fue recibido en el Ayuntamiento por la regidora. Pâblo Nosti «La Manzana del Talento se licitará antes de fin de año» Mariví Monteserín en las oficinas de Aloha. Pablo Nosti Las obras para la construcción de la Manzana del Talento se licitarán antes de fin de año anunció esta mañana Mariví Monteserín, alcaldesa de Avilés, durante la recepción al equipo de Aloha con motivo de la inauguración de sus nuevas oficinas en Avilés. La regidora explicó que una vez licitadas, la contratación se concretará en el primer trimestre de 2026 para comenzar las obras el próximo año. La regidora no ocultó su ilusión por el nuevo proyecto que unirá conocimiento, innovación y empresa en las inmediaciones del Parque Empresarial. «Espero que sea una historia de éxito, como lo es el Hotel de Empresas de La Curtidora donde han nacido empresas como Aloha», aseguró. La regidora puso el ejemplo de la tecnológica avilesina como modelo de las compañías que se quieren impulsar en la ciudad, elogiando su compromiso con «el empleo de calidad».