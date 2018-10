«En estos temas es fácil engañar», advierte Somos Martes, 2 octubre 2018, 01:42

El concejal de Somos, Primitivo Abella, advertía ayer que el hecho de que el valor catastral de los inmuebles avilesinos baje un 7% no tiene porque ir ligado directamente a una bajada del IBI. «En estos temas es fácil engañar, en política es fácil decir que sube o baja y los ciudadanos sacan a veces conclusiones que no son ciertas». Añadió que «la concejala de Hacienda parece transmitir que se bajan los impuestos y no es verdad que sea algo que suceda directamente, todavía no está nada decidido».

Recordó que aunque se aplique la bajada del 7% sobre el valor catastral, Avilés está inmersa en una revalorización aprobada en 2013 y que significa que en una década prácticamente se duplicará el valor catastral aplicando un porcentaje de subida año a año. De esta forma, según los cálculos de Abella, «la base liquidable del IBI para 2019 bajaría algo menos del 1%, con lo que para que el recibo de los avilesinos bajase realmente, el PSOE tendría que proponer al menos no modificar el tipo que se ha aplicado a este impuesto este año».