«Hay una tendencia sistémica a pedir pensión de invalidez» Alfredo Cerezo ofreció ayer una charla en Avilés. / HUGO ÁLVAREZ Alfredo Cerezo, exdirector provincial de la Seguridad Social: «Multitud de personas se están colando debido a las carencias que tienen los jueces a la hora de evaluar las solicitudes» J. F. GALÁN AVILÉS. Jueves, 28 marzo 2019, 05:54

Exdirector provincial de la Seguridad Social, Alfredo Cerezo Padellano abogó durante la conferencia que ofreció ayer en el Centro de Servicios Universitarios por unificar en un ente único ente las sociedades que ahora gestiona la Seguridad Social en un acto organizado por el Rotary Club de Avilés y la Universidad de Oviedo.

-¿Colisionaría esa fusión con las competencias autonómicas?

-No podría. Hoy en día ninguna de las transferencias es reversible. Si acaso, la justicia.

-¿Por qué motivos?

-Políticos. En un estado autonómico en el que hay autonomías que propugnan el independentismo la regresión no parece viable.

-¿Pero sería más eficiente?

-Eso es obvio. Reduciría costes, y la cercanía del servicio al usuaria no se vería afectada.

-El famoso agujero de la Seguridad Social no para de crecer.

-El déficit acumulado se aproxima a los 19.000 millones de euros. La Seguridad Social no puede afrontar el gasto con su propio presupuesto, tiene que acudir al Estado a pedirle préstamos que éste le concede dentro de las limitaciones que impone su capacidad de endeudamiento. Es como una ficha de dominó. Si empujas una, caen todas.

-¿Es una situación inédita?

-Ya sucedió en 1995. El déficit era de 5.000 millones de pesetas. Entonces era mucho, pero ahora son 19.500 millones de euros.

-La nómina de las pensiones ha subido en marzo un 5,1% hasta situarse en 9.500 millones.

-Para seguir pagando pensiones a este nivel no va a haber más remedio que seguir echando mano de los préstamos del Estado. Para este año están previstos 16.000 millones.

-Muchas voces aseguran que el sistema es insostenible.

-No todo el mundo cree que el naufragio vaya a ser definitivo. No puede serlo. Una sociedad sin un sistema de seguridad como el que tenemos o similar no sería viable, la paz social se iría al traste.

-¿Cuál es la situación en comparación con otros países de nuestro entorno?

-En cuanto a protección, estamos entre los cuatro primeros de Europa, y en cuento a presión financiera, en mitad de la tabla.

-¿Hay margen para una subida de cotizaciones?

-En tanto se atienda también a la mejora de los salarios, sí. Si no, no hay margen alguno.

-¿Qué repercusión puede tener la subida del salario mínimo?

-No creo que una empresa que necesita sacar adelante su producción vaya a prescindir de trabajadores por subir el salario mínimo a novecientos euros, pero es posible que realicen menos contrataciones.

-¿Qué opinión le merecen los viernes sociales?

-El gobierno tiene que seguir funcionando, otra cosa es que los decretos no sea la vía más ortodoxa.

-Las medidas adoptadas no se sustentan en un presupuesto.

-Las medidas que ha implementado, como subir el salario mínimo o las pensiones, ensanchan el agujero. Si nos atenemos únicamente a las pensiones, hablamos de 2.550 millones más, que casi seguro se añadirán a ese déficit.

-¿Es sostenible el sistema?

-Tal y como están las cosas, resulta evidente que no. Es insostenible.

-¿Cómo se puede corregir?

-A corto plazo hay que aumentar los tipos de cotización, como mínimo un 2%, la mayor parte con cargo a la empresa. Se acabó anticipar jubilaciones, salvo casos muy excepciones, y hay que reponer el factor de sostenibilidad al cálculo de la jubilación. También hay que ajustar los procedimientos de acceso a la invalidez, de lo que no se habla.

-¿A qué se refiere?

-Hay una petición masiva de pensiones de invalidez y una quiebra importante en los procedimientos para reconocerla. El 60% acaban en los juzgados, situación que aboca a que tengamos un contingente de personas pensionadas que debería de estar en el mercado activo.

¿Cuál es la relación?

-El juez carece de los medios suficientes para evaluar, y determina en función de lo que tiene. Multitud de pensionistas se están colando aprovechando esta carencia. Hay una tendencia a pedir la invalidez con lesiones mínimas o en edades próximas a la jubilación, ir a por la invalidez es sistemático.

-¿Qué otras medidas habría que adoptar para contener el déficit de la Seguridad Social?

-A medio plazo creo que habría que reducir a la jubilación y a la invalidad las prestaciones con cargo a las cuotas y financiar el resto con cargo al presupuesto del Estado.