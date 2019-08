Teoría y práctica del bucle temporal Julio César Torices, con su obra. / MARIETA «Me quedé impactado tras ver 'Atrapado en el tiempo', y a partir de ahí encontré alrededor de un centenar de obras que abordaban este tema» | El avilesino Julio César Torices dedica su primera obra a ahondar en el fenómeno ÁLVARO F. SÁNCHEZ AVILÉS. Lunes, 5 agosto 2019, 01:04

El emergente escritor avilesino Julio César Torices, acaba de publicar su primer libro, 'Atrapados en el tiempo', una recopilación de un centenar de obras narrativas, entre películas, series, videojuegos, cómics e incluso novelas, cuya premisa principal son los viajes en el tiempo, pero más concretamente los bucles temporales. «Yo siempre fui muy cinéfilo y me apasiona la ciencia-ficción, pero dentro de la amplia rama que abarca el género, mi predilección son los viajes en el tiempo y las paradojas que generan», explica Torices.

Este proyecto comenzó en la edición del Celsius 232 del año pasado, mientras Torices asistía a presentaciones de libros sobre diferentes temáticas de cine como terror japonés o ciencia-ficción. «Yo me quedé impactado tras ver la película de 'Atrapado en el tiempo', con Bill Murray, y tras esta película busqué más obras narrativas que hubieran tratado los bucles temporales», relata. Buscando por internet descubrió un listado con más de cien obras diferentes, posteriores y anteriores a esta película, que trataban este tema y vio que, efectivamente, había material de sobra para escribir un libro. «Comprobé si habían escrito algo antes sobre este tema y descubrí que había ensayos filosóficos, religiosos y científicos pero ninguno de ellos enfocado al cine», afirma el avilesino.

Una vez encontrado un nicho literario y seleccionado todo el material sobre el que iba a trabajar, Torices comenzó a escribir en septiembre del año pasado. «Lo primero que hacía era visionar el material sobre el que iba a escribir, lo veía dos veces, una para entender y comprender la trama y otra para analizar como aborda el tema de los bucles temporales, y es en ese segundo visionado en el que voy escribiendo el libro», explica. Una rutina de trabajo que le llevó al autor un total de siete meses. «En abril lo acabé, en junio busque la financiación para publicarlo y en julio ya lo estaba presentando en el Celsius».

Para este libro Torices se dio cuenta que la televisión también tenían mucho que aportar cuando se encontraba viendo un capítulo de 'Legends of Tomorrow', una serie en la que un pequeño grupo de superhéroes de DC Cómics viajan en el tiempo, y el mismo capítulo trataba el tema de los bucles temporales haciendo alusión a otras series con bucles como 'Star Trek' y 'Doctor Who'. Por otro lado, los videojuegos de los que el escritor habla son el clásico de Nintendo 'The Legend of Zelda: Majora's Mask' y la aventura gráfica 'Randal's Monday'.

El escritor prioriza doce obras narrativas, a las cuales dedica unas cuantas lineas más, alternando elementos de descripción de la obra tanto estéticos como narrativos y reflexiones y conclusiones del propio autor. «Mi consejo es que la persona que lea este libro antes de leer el bloque que corresponda a cada película, primero se vea la propia película y ya luego lea lo que yo aporto sobre ella en este libro, pero aún así yo siempre aviso, de forma previa, en cada capítulo de la presencia de 'spoilers'», bromea.

Teorías y tipos de bucles

'Atrapados en el tiempo' no solo habla de este centenar de obras, sino que se refuerza citando las teorías y reflexiones sobre viajes en el tiempo de filósofos, escritores, científicos e incluso cantantes, como por ejemplo Joaquín Sabina. Dentro de las aportaciones del propio autor destacan dos grandes apartados que el mismo ha creado, por un lado describe las cinco fases por las que pasa una persona que está atrapada en un bucle temporal, muy similares a las fases del duelo por las que pasa una persona en su vida. Y por otro lado el autor, en base a su propia reflexión, establece un decálogo que el mismo ha bautizado como los 'Diez mandamientos del bucle temporal', que son una serie de consejos para saber afrontar de manera correcta la situación de estar atrapado en uno de ellos.

Y además de todo esto, también describe los tres tipos diferentes de bucles temporales que puede haber en una obra narrativa y todas sus ramificaciones y variantes posibles, estos tipos se diferencian en: La paradoja del abuelo, trama principal de Regreso al Futuro, la teoría de causa y efecto vista en 'Regreso al futuro 2' y la teoría de el 'multi-yo' que se puede apreciar en 'Los cronocrímenes' de Nacho Vigalondo. «Son teorías muy complejas pero que bien explicadas resultan muy atractivas», asegura.