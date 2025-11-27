Una tesis de master analiza un proyecto de energías renovables en el puerto de Avilés

Universidad y empresa se acercaron esta mañana en el desarrollo de la segunda y última jornada del congreso Norte Renovables que se viene celebrando ... en el Pabellón de Exposiciones de La Magdalena. La faceta más universitaria vino de la mano de investigaciones como el proyecto HY4RES que el Centro Universitario de Investigación y Desarrollo del Agua (CUIDA) de la Universidad de Oviedo viene desarrollando en la Autoridad Portuaria de Avilés. HY4RES es una iniciativa financiada por la Unión Europea con fondos Interreg para el área Atlántica. Desde el pasado verano, ya está en marcha el piloto en terrenos cedidos por la Autoridad Portuaria.

Antes, fue necesario un año de trabajo para definir el modelo donde se ha contado con socios como el Trinity College de Dublin, Universidad de Córdoba y el Instituto Técnico Superior de la Universidad de Lisboa, además de diferentes empresas. Según explicó Rodolfo Espina, investigador principal por la Universidad de Oviedo, se ha desarrollado un equipo que se puede instalar en un contenedor donde se genera energía eléctrica combinando hidráulica, solar, eólica y mareomotriz o generada por las mareas. «La energía que se está generando es usada por la Autoridad Portuaria de Avilés. Nuestro objetivo es validar la capacidad de generación para que se pueda utilizar en zonas donde se necesita energía, pero no hay capacidad de tener una instalación», comentó. Así citó el caso de las Islas de Ons, es un espacio virgen, sin capacidad de tendidos eléctricos y donde periódicamente acuden científicos a estudiar la naturaleza. «Disponer de un contenedor de estas características, que sin impacto les facilitase energía puede ser muy interesante. También podemos pensar en otros contextos, como una catástrofe natural», señaló Espina.

El prototipo se encuentra en fase de validación y estudio. «Estamos muy agradecidos a la Autoridad Portuaria por todas las facilidades que nos ha dado», señaló Rodolfo Espina. De momento, ya han logrado la publicación de dos artículos en sendas revistas científicas y la Universidad de Lisboa acogerá la lectura de una tesis de cierre de estudios de máster en Ingeniería y Mantenimiento de Energía en la que se analiza el modelo de fusión de energías renovables puesto en marcha en Avilés. Ha sido realizada por el estudiante Toni Xavier Adrover bajo la dirección de la profesora Helena Ramos, una de las científicas más importantes en este campo, según destacó Rodolfo Espina.

El ejemplo de la descarbonización de Bayer

Por su parte, el mundo de la empresa tuvo su espacio en una mesa redonda organizada por el despacho de abogados Ontier. Silvia San Felipe, directora de Regulación Energética, moderó una mesa redonda en la que se abordó las posibilidades de diversificación energética para las empresas, lo que también se puede traducir en un ahorro de costes. Para ello se abordó el caso práctico de la planta de Bayer en Asturias, que será la primera de su sector en descarbonizarse.

Su director de Ingeniería, Carlos Suárez, explicó que la estrategia se basó en dos pilares. Por una parte, un contrato a largo plazo de suministro (conocido en el sector las siglas PPA) para asegurar que toda la energía eléctrica sea de fuentes renovables. La segunda parte, que contó con fondos de los planes PERTE, planteó un sistema innovador como es la generación de calor para producir vapor con tecnología de sales fundidas.

Silvia San Felipe incidió en la conveniencia de buscar asesoramiento legal al inicio de estos procesos, además de contar con socios industriales con capacidad de responder al reto. Este papel fue desempeñado esta mañana por Javier Flórez, director de ventas de grandes empresas en Edp. «La industria tiene muchos elementos para reducir sus costes energéticos», sentenció. Desde la conocida vía de autoconsumo a las formas de contratar la energía, participando en los mecanismos de flexibilidad del mercado o dotándose de tecnologías adecuadas a sus necesidades, como las baterías de almacenamiento, que le permiten comprar energía en los momentos del día en los que es más barata para usarla cuando le resulta más cara adquirirla de la red.