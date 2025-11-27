El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Alumnos de segundo de Bachillerato del Colegio San Fernando acudieron a la segunda y última jornada de Norte Renovables. Paloma Ucha
Congreso Norte Renovables

Una tesis de master analiza un proyecto de energías renovables en el puerto de Avilés

Silvia San Felipe, de Ontier, recuerda la importancia de un asesoramiento completo en el desarrollo de los proyectos de descarbonización

Fernando Del Busto

Fernando Del Busto

Avilés

Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:54

Universidad y empresa se acercaron esta mañana en el desarrollo de la segunda y última jornada del congreso Norte Renovables que se viene celebrando ... en el Pabellón de Exposiciones de La Magdalena. La faceta más universitaria vino de la mano de investigaciones como el proyecto HY4RES que el Centro Universitario de Investigación y Desarrollo del Agua (CUIDA) de la Universidad de Oviedo viene desarrollando en la Autoridad Portuaria de Avilés. HY4RES es una iniciativa financiada por la Unión Europea con fondos Interreg para el área Atlántica. Desde el pasado verano, ya está en marcha el piloto en terrenos cedidos por la Autoridad Portuaria.

