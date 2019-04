El tesoro del casco histórico Los grupos debían calcular el agua exacta sirviéndose de dos jarras para pasar la prueba. / OMAR ANTUÑA El juego de escape sobre Pedro Menéndez pone a prueba el ingenio y la cultura histórica de avilesinos de todas las edades SHEYLA GONZÁLEZ AVILÉS. Lunes, 15 abril 2019, 01:59

El parque de El Muelle, San Antonio de Padua o el Palacio de Valdecarzana atesoraban ayer numerosos secretos sobre Pedro Menéndez. Retos que unas sesenta personas tuvieron que superar si querían descubrir el verdadero 'Tesoro de La Florida'.

El juego de escape organizado por el Ayuntamiento de Avilés con motivo del quinto centenario del Adelantado atrajo a personas de todas las edades dispuestas a poner a prueba su ingenio y sus conocimientos de historia. Lo hicieron por todo el casco histórico, donde los organizadores habían preparado para ellos varias pruebas.

Aunque muchos iban preparados, no todos los retos fueron fáciles de superar ya que no todos tenían que ver con la historia más antigua, si no que se les planteaban actividades de diferente índole como calcular una cantidad exacta de litros de agua utilizando únicamente dos vasijas.

También tuvieron que buscar por las fachadas iconos especiales o responder un cuestionario sobre el marino. Una vez que conseguían dar con la respuesta se les dejaba continuar, así hasta lograr salir de la gran sala de escape de la ciudad.