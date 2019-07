Testigos de la agresión en Piedras confirman que el autor del golpe huyó justo después Sin dudas sobre la autoría y los hechos, solo queda esperar a que la víctima se recupere de sus lesiones y valorar las posibles secuelas C. R. AVILÉS. Jueves, 25 julio 2019, 00:55

Los tres testigos de la agresión a un ecuatoriano de 31 años durante las pasadas fiestas de Piedras Blancas despejaron ayer las dudas que pudiera haber sobre el rifirrafe tras el que este joven permaneció ingresado más de diez días en el Hospital Universitario Central de Asturias. Estaba bastante claro que A. S. G. había sido el autor del golpe. Así lo había reconocido él mismo, primero ante la Guardia Civil cuando se entregó, y el pasado martes 9 ante la jueza del Juzgado de Instrucción Número 5 que investiga el caso. Sus amigos y acompañantes aquella madrugada festiva declararon en la misma línea.

Los testigos del golpe no solo corroboraron ayer esta versión sino que confirmaron que, tras la misma, los cuatro se marcharon corriendo. La víctima, L. E., que había trasladado a su entorno que había sido pateado tras caer el suelo, no repitió ayer esta impresión ante la jueza. Según ha podido saber este periódico, el joven afirmó que no recordaba nada más tras recibir un puñetazo y caer al suelo. Aún convaleciente, queda por determinar el alcance de las lesiones. La víctima ha sufrido tres coágulos en la cabeza y lesiones en un oído por lo que tendrá que seguir bajo revisión médica.

Aparte de la víctima y de los tres testigos de la agresión, uno de los cuales fue una mujer con formación sanitaria que prestó los primeros auxilios al herido, ayer también declararon un amigo de la víctima que, según el atestado de la Guardia Civil resultó herido leve (al parecer, un corte en la mano), y el único de los cuatro jóvenes implicados en esta agresión que ingresó en prisión provisional. F. B. R. salió el viernes pasado del centro penitenciario de Villabona después de que su defensa pudiera demostrar que no existía el riesgo de fuga que habían apreciado la fiscal y la jueza.