Carlos Villar acaba de publicar 'Un lugar bajo el sol'. Carlos Villar, abogado y escritor 'Un lugar bajo el sol', la segunda novela del avilesino, refleja el viaje existencial y físico de un joven inconformista al que sitúa en la Guerra de Irak C. DEL RÍO AVILÉS. Miércoles, 8 agosto 2018, 02:49

Abogado de profesión, Carlos Villar Menéndez (Avilés, 1979) acaba de publicar su segunda novela, 'Un lugar bajo el sol', editada por Camelot, y en la que narra el viaje interior y existencial de un protagonista que busca respuestas en tránsito por diferentes países. Se encuentra ya a la venta en las principales librerías.

-¿Qué es 'Un lugar bajo el sol'?

-Es un viaje. Un doble viaje: uno interior y otro físico y exterior que nos lleva por Italia, el sur de España y a Irak, adonde viaja como legionario tras alistarse en Ceuta.

-¿Por qué Irak?

-Porque necesitaba contar una historia e incluirla un contexto histórico reconocible dentro de la historia de España. Es una crítica a la hipocresía y la doble moral.

-¿Quién es el protagonista? Está escrito en primera persona, ¿tiene algo de usted?

-Es un joven veinteañero estudiante de Derecho que ha disfrutado de una beca Erasmus en Italia. En bastante autobiográfico en cierto sentido. Con este viaje busca respuestas, descubre el sentido de la aventura, el inconformismo y alimenta el ansia por descubrir.

-¿El autor también busca respuestas?

-Hace tiempo que ya no me hago preguntas porque sé que no hay respuestas. No es posible alcanzar la sabiduría, como mucho la paz interior.

-Entre su primera novela 'El piso 59' y esta segunda han transcurrido cinco años. ¿Qué ha pasado en este tiempo?

-Soy abogado y trabajo en el turno de oficio. Llevo cinco años recorriéndome los juzgados, cuarteles y comisarías de toda Asturias. Tampoco es fácil encontrar editor.

-No es un mal trabajo para buscar inspiración. ¿No?

-(Risas). La abogacía ofrece bastante material literario porque te encuentras con muchas pulsiones humanas.

-Menciona también la dificultad de encontrar editor. Ahora impera la autoedición

-Sí y no lo critico en absoluto. Mi primera novela fue autoeditada, pero siempre aspiras a que te editen, a que te hagan un contrato. Te sientes más escritor.

-Usted cultiva la poesía en su blog. ¿No ha pensado en publicarla en papel?

-No lo he pensado, pero podría ser.

Pero si a la gente ya le cuesta gastarse dinero en un libro, en una novela, en un poemario aún más.

-¿Le gustaría dedicarse exclusivamente a la escritura?

-Sin duda. Me gusta escribir y me ayuda. Creo que la literatura es algo fundamental en la vida. Pero tienes que valorar si tienes éxito porque escribir con ánimo de coleccionista no tiene sentido. Tienes que vender.

-Pero los escritores son 'reincidentes'...

-Sí, de hecho estoy ya trabajando en otra. Tengo solo la primera parte.

-Volviendo a la novela, ¿dónde está ese lugar bajo el sol?

-Es el lugar donde cada uno quiere estar. Ese en el que encuentre la tranquilidad, que es el que busca el protagonista.

-¿Es habitual que un joven veinteañero tenga esas preocupaciones?

-Yo creo que sí. Es, de hecho, una época de inquietudes tanto literarias como existenciales, que además se manifiestan con claridad.

-¿Cómo surgió la inspiración para 'Un lugar bajo el sol'?

-Me inspiró el libro 'Viaje al fin de la noche', de Louis-Ferdinand Céline.