Timan a pequeños comerciantes con un gran sorteo de Reyes como pretexto Almudena Arias sostiene el cartel que le entregaron. / MARIETA La sencilla mecánica de la promoción y su contenido coste animaron a un número indeterminado de víctimas que ahora denuncian el fraude C. DEL RÍO AVILÉS. Viernes, 4 enero 2019, 02:55

No es fácil contar que te han timado, pero Almudena Arias ha querido hacerlo por dos motivos: en primer lugar, para advertir a futuras víctimas y, en segundo, para pedir a quienes hayan picado que denuncien. «Denunciar es importante», señala esta peluquera de la calle del Quirinal que explica cómo le han birlado 33 euros. No es mucho dinero, pero multiplicado por veinte, treinta o cincuenta ya es una cantidad significativa. Lo que se desconoce es cuántos pequeños comerciantes de Avilés lo han pagado por participar en un 'gran sorteo de Reyes' que nunca va a tener lugar. Este fraude ha tenido lugar semanas después de que 47 comerciantes de Corvera y 18 de Castrillón alertasen sobre uno similar. Entonces, el promotor de la iniciativa emitió un comunicado verificando la misma y se comprometió a devolver el dinero. Nunca más han sabido nada.

Almudena Arias explica que le propusieron por teléfono participar en un sorteo para incentivar las ventas del comercio minorista en plena campaña navideña. Se iba llamar 'Melchor, Gaspar y Baltasar el cuarto Rey Mago' y consistiría en entregar a cada cliente una papeleta con un número de cinco cifras. Habría un único ganador, el del boleto cuyas últimas cuatro cifras coincidieran con el Sorteo Extraordinario del Niño, el 6 de enero. A cambio, cada establecimiento debía donar un producto o servicio en el supuesto de que el ganador eligiera cobrar el premio en ese negocio.

El primer contacto fue telefónico y luego un joven les entregó un cartel por 33 euros

A los pocos días, recibió en su peluquería la visita de un joven que le entregó el cartel promocional, por el que solicitó 33 euros en concepto de gastos de imprenta. Le informó, además, de que le entregaría el talonario con las papeletas una vez que repartiera todos. «Le pedí factura y me dijo que entonces me tenía que cobrar el IVA. Le dije que adelante y me dio un recibí. A día de hoy (a escasos día del día de Reyes), no tengo talonario y el teléfono del cartel no está disponible».

Almudena Arias contrastó la situación con algún comercio de su misma calle que lucía el cartel en el escaparate, algo que ella nunca llegó a hacer. Tampoco tenían talonario ni nuevas noticias de la promoción. A Arias más que el dinero, le duele el engaño y por eso ayer mismo pensaba denunciar los hechos en la Policía Nacional. A la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (Ucayc) le consta, al menos, otro intento de engaño en Castrillón, en la localidad de Piedras Blancas.