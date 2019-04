«En cualquier tipo de violencia, no solo la machista, siempre hay una relación de poder» Pamela Palenciano, ayer, antes de su actuación en el Centro de Profesorado. / OMAR ANTUÑA Pamela Palenciano | Monologuista y activista feminista La comunicadora interpretó ayer el monólogo 'No solo duelen los golpes' en el Centro del Profesorado y Recursos de Avilés C. DEL RÍO AVILÉS. Viernes, 12 abril 2019, 02:14

Pamela Palenciano, conocida por su proyecto 'No solo duelen los golpes', que nació como exposición fotográfica y ha dado lugar a un taller y un libro, interpretó ayer el monólogo en el Centro del Profesorado y Recursos. Antes, advirtió del peligro de retroceder en derechos humanos y del adoctrinamiento en las aulas.

-¿Qué más duele aparte de los golpes?

-Duele un silencio, una broma, una mala mirada, un gesto desafiante o que te hagan sentir culpable por el mal de otra persona.

-¿Todo enmarcado en la violencia machista?

-En el monólogo hablo de violencia machista, pero dejo hueco para otras como la institucional, la 'gordofóbica' o la 'adultocéntrica'. La violencia tiene género, clase social, raza y posición de poder. El 'bullying', por ejemplo, tiene muchas aristas porque si es un grupo de chicos blancos acosando a una chica negra se llama racismo. Y si es un grupo de niñas lindas contra una gorda es 'gordofobia'. Cada violencia tiene un nombre.

-Pero todo es violencia. ¿No se ataja de la misma manera?

-No. Se pueden atajar de distinta manera. No lo digo yo, está estudiado. Hay psicólogos que hablan de la violencia reactiva e instrumental. Siempre hay una relación de poder. En la violencia familiar, el padre y la madre tienen el privilegio de ser adultos y su silencio con un hijo le puede hacer sentir culpable. Eso mismo ocurre en una relación entre hombre y mujer.

-Actúa frente a un público convencido. ¿Fácil, no?

-Llevo dieciséis años trabajando con adolescentes y creo que hace más falta hacerlo con el profesorado. Los profesores parten de una ideología que transmiten aunque no abran la boca o aunque impartan matemáticas. Y eso es bastante peligroso cuando estamos hablando de derechos humanos, ahora más que nunca cuando quieren que los perdamos.

-A usted misma le habrán hecho muchas veces la misma crítica, ¿No?

-La feminista no es una posición adoctrinadora. Piensa el ladrón que todos son de su condición. El feminismo lleva toda la vida luchando por la mitad de la población, que ahora es más de la mitad porque también lo hacemos por personas binarias y trans. Luchamos por personas racializadas, migrantes, trabajadoras de hogar... Y sí, me lo dicen a diario y tengo hasta denuncias que me acusan de sectaria y de adoctrinar en las aulas. ¿No es adoctrinar el cuento del príncipe y la princesa con tres años? Nosotras tratamos de que las criaturas piensen y desarrollen una mente crítica. Yo con mi monólogo espero que la gente se cuestione cosas.