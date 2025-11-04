«Tolerancia cero a la violencia», advierten los propietarios de la sala Spacefour

R. D. AVILÉS. Martes, 4 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La multitudinaria fiesta de Halloween en la sala Spacefour de Demetria Suárez no finalizó como le hubiera gustado a los nuevos propietarios del local. Asistieron centenares de personas, pero, como publicó ayer este periódico, la Policía Local tuvo que intervenir ante un altercado en la entrada del local que terminó con tres detenidos. La propiedad lamentaba lo sucedido y aseguraba tener «tolerancia cero a la violencia. Los altercados no tienen cabida en nuestro local».