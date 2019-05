«Si nadie toma el relevo no quedará otra salida que cerrar la asociación» José Ania, ayer en La Carriona. / MARIETA «Cuando acepté el cargo ya advertí de que sería por dos años, y ya han transcurrido. No voy a continuar, hasta aquí hemos llegado» José Julio Álvarez Ania. Presidente de la Asociación de Vecinos La Xunta de La Carriona J. F. GALÁN JFGALAN@LAVOZDEAVILES.ES AVILÉS. Jueves, 2 mayo 2019, 03:55

La Asociación de Vecinos La Xunta, de La Carriona, decide hoy su futuro. José Julio Álvarez Ania, presidente de la entidad desde 2017, presentará su dimisión ante la asamblea y, si nadie toma el relevo, iniciará el proceso de disolución de la entidad. «Es una decisión meditada y firme. No voy a continuar», asegura Ania, que aduce motivos de salud y personales. La decisiva asamblea general está señalada para las cinco de la tarde en el centro sociocultural.

-¿Que le ha llevado a tomar la decisión de abandonar la presidencia?

-Cuando la asumí ya advertí de que era un compromiso temporal, dos años. Entonces, al igual que sucede ahora, no había nadie dispuesto a dar el paso, y aunque yo no pertenecía a la asociación, sí estaba involucrado con ella a través del centro sociocultural y no quería que desapareciese. Por eso acepté el cargo, con la esperanza de que con el tiempo alguien tomase el relevo. Ahora esos dos años ya han transcurrido, y además he tenido un grave problema de salud.

-¿Cree que finalmente habrá alguien dispuesto a sucederle en el cargo?

-Sinceramente, no parece que vaya a ser así, aunque hay que esperar a ver qué sucede en la asamblea. Lo que tengo muy claro es que yo no voy a continuar, hasta aquí hemos llegado. Si no se presenta ningún candidato a la presidencia habrá que cerrar la asociación, darla de baja. Desgraciadamente no veo otra salida posible.

-¿Cuántos socios son?

-No llega a trescientos, en su mayoría gente mayor. Los socios participan en las actividades, pero no en la gestión de la asociación. En la junta directiva solo estamos tres, y es mucho trabajo.

-¿Cuál es la situación financiera del colectivo?

-Tenemos superávit. No es un problema económico, sino de falta de relevo, situación que por otra parte también viven otras asociaciones de la ciudad. De hecho ya han desaparecido algunas, como la de Valliniello, y parece que la de El Nodo va por el mismo camino. Yo estoy dispuesto a seguir al frente de las actividades culturales, como ya hacía antes de ser presidente, pero no de la asociación.

-¿Qué actividades llevan a cabo?

-Muchas, desde exposiciones de fotografía o pintura a cursos de informática y talleres de yoga, pilates o costura.

-¿Hay colaboración por parte del Ayuntamiento?

-En ese aspecto no nos podemos quejar. Además de una subvención, nos cede el local y el uso del Centro Sociocultural, todo un lujo.

-¿Qué balance hace de estos dos años al frente de la asociación?

-Muy positivo. Cuando llegué estaba de capa caída y ahora tenemos mucha actividad. Creo que la mayoría de los socios están satisfechos.

-¿Cuál ha sido su mayor satisfacción?

-Conseguir que con motivo de las obras del centro de salud el servicio se mantuviese en La Carriona. En un principio la intención era trasladarlo a La Magdalena y, por fortuna, no ha sido así, cosa que hay que agradecer a la dirección del Área Sanitaria. Ahora se presta en el Centro Sociocultural de forma provisional, hasta que las obras lleguen a su fin.

-¿Cómo van?

-Mi impresión es que con cierto retraso. Habrá que esperar, pero merecerá la pena. A fin de cuentas, se trata de una reforma integral.

-¿Cómo está hoy en día el barrio de La Carriona?

-La realidad nada tiene que ver con la imagen que ofrecía en los años ochenta, la de un barrio degradado y con mucha delincuencia. La Carriona ha cambiado enormemente. Ahora es un barrio tranquilo, rehabilitado y reformado, con un centro sociocultural que rebosa actividad, un centro de salud y un colegio público al que da gusto ir. La Carriona es mucho más que un cementerio.

-En cambio, en ocasiones surgen problemas de convivencia.

-Solo de forma esporádica y protagonizados por alguna familia concreta, como puede suceder en cualquier otra parte de Avilés. La Carriona no es un barrio conflictivo.

-¿Qué queda pendiente?

-Reformar las calles de la parte baja. Se ha hecho algún remiendo, como un reciente asfaltado, pero sigue sin aceras y algunas barandillas están a punto de caerse. También sería necesario mejorar la limpieza de las fincas situadas detrás de los bloques, en su mayoría sucias y cubiertas de maleza.

-¿Cómo animaría a alguien a que se decidiese a presidir la asociación?

-Le diría que presidir una asociación de vecinos resulta gratificante, pero también que hay que trabajarlo. Para mí ha sido una experiencia muy satisfactoria. Es más, si no fuera por mis problemas de salud estaría dispuesto a seguir.