Los toros suben al tendido en El Muelle Los toros forman parte de un proyecto de los alumnos de la asignatura de Dibujo expresivo. / MARIETA Los alumnos de la Escuela de Arte pintan con motivos tribales una decena de figuras«Buscaba que se expresasen a través de la imagen sobre un soporte no convencional y con una silueta muy poderosa», dice la docente R. ARIAS AVILÉS. Martes, 22 enero 2019, 03:28

No miden catorce metros de altura ni tampoco están hechos de metal ni anuncian ninguna bebida alcohólica, pero llaman la atención igualmente. Una decena de toros vigila desde hace unos días el parque del Muelle desde las privilegiadas ventanas de la biblioteca de la Escuela de Arte como parte de un trabajo de los alumnos de Dibujo expresivo. «Buscaba que se expresaran a través de la imagen actuando sobre un soporte no convencional, que no fuera el típico rectangular, y pensé en el toro de Osborne, que tiene una silueta muy poderosa», señala su profesora, Mara Rodríguez.

El tema tribal lo eligieron ellos mismos de entre varias propuestas en una votación «democrática», y a partir de ahí tuvieron unas pocas horas para intervenir. A los alumnos se les entregó una silueta dibujada en papel kraft que tuvieron que pintar y recortar en tiempo récord antes de colocarlos en las ventas observando a los paseantes del parque y la calle La Muralla.

Iconografía tribal

El tema fue elegido entre varias propuestas mediante una votación «democrática»

«Hay alguno con símbolos aztecas, con el 'animal print' que ahora está tan de moda, hechos con papeles recortados, con patrones...», detalla Rodríguez, que solo marcó unas pautas antes de dar rienda suelta a la creatividad de los estudiantes sobre los icónicos toros negros reducidos para la ocasión a un tamaño de dos metros y medio. «Estas figuras llevaron incluso a que se cuestionara lo que era soporte publicitario y lo que era publicidad», recuerda la profesora.

Estos llamativos toros tribales permanecerán en las ventanas de la fachada trasera de la Escuela de Arte hasta mediados del próximo mes de febrero.