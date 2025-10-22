El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Una protesta reciente de los trabajadores de Windar Wind en Avilés. Paloma Ucha

Los trabajadores de Windar Wind rechazan un despido negociado

Rechazaron en asamblea la última propuesta de la empresa por quince votos frente a siete

Cristina Del Río

Cristina Del Río

Avilés

Miércoles, 22 de octubre 2025, 14:40

Comenta

Los trabajadores de Windar Wind han rechazado esta mañana en asamblea la última propuesta de despido colectivo planteada el martes por la empresa, por ... la cual serían 23 los trabajadores despedidos a los que se les habría abonado una indemnización de 25 días por año trabajado con un máximo de catorce mensualidades. Al no aceptarla, se irán a la calle con lo que marca la ley: 20 días por año trabajado con un máximo de diez meses. La decisión ha salido adelante por quince votos frente a siete al entender que las condiciones ofrecidas por la empresa no cambiaban sustancialmente su situación. Ahora, tras haber sido convocados a las doce de la mañana para firmar el despido en las instalaciones de la empresa en Avilés, abrirán la vía judicial con la impugnación del acuerdo del expediente de regulación de empleo, que consideran «improcedente».

