Los trabajadores de Windar Wind rechazan un despido negociado Rechazaron en asamblea la última propuesta de la empresa por quince votos frente a siete

Cristina Del Río Avilés Miércoles, 22 de octubre 2025, 14:40 Comenta Compartir

Los trabajadores de Windar Wind han rechazado esta mañana en asamblea la última propuesta de despido colectivo planteada el martes por la empresa, por ... la cual serían 23 los trabajadores despedidos a los que se les habría abonado una indemnización de 25 días por año trabajado con un máximo de catorce mensualidades. Al no aceptarla, se irán a la calle con lo que marca la ley: 20 días por año trabajado con un máximo de diez meses. La decisión ha salido adelante por quince votos frente a siete al entender que las condiciones ofrecidas por la empresa no cambiaban sustancialmente su situación. Ahora, tras haber sido convocados a las doce de la mañana para firmar el despido en las instalaciones de la empresa en Avilés, abrirán la vía judicial con la impugnación del acuerdo del expediente de regulación de empleo, que consideran «improcedente».

La Federación de Industria de Comisiones Obrera ha lamentado la gestión que el departamento de Recursos Humanos de la compañía ha realizado de esta situación, al entender que podía haber realizado un esfuerzo mayor respecto a estos trabajadores.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Avilés