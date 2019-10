«Se está trabajando para poder ampliar el centro integrado de FP» Uno de los talleres de formación profesional. / MARIETA Con el crecimiento de las instalaciones se pretende implantar nuevas ramas educativas y que las empresas locales impulsen la formación dual A. L. JAMBRINA AVILÉS. Martes, 15 octubre 2019, 03:55

En su vista a la ciudad, Carmen Suárez también aprovechó para manifestar su compromiso respecto a la ampliación de las instalaciones del Centro Integrado de Formación Profesional de Avilés (CIFP), el más grande de Asturias con cerca de un millar de alumnos. Esta es una petición que se lleva planteando insistentemente desde hace años por parte de la dirección del centro, que en los últimos cursos han visto como la escasa infraestructura de la que disponen no les permite hacer frente al aumento de matriculaciones.

«Somos muy conscientes de esta necesidad y desde la consejería ya estamos trabajando en un proyecto de ampliación, en el que se deben establecer los plazos y el coste», destacó la consejera. La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, añadió que «se tratará de una obra de ampliación similar a la de la Esapa pero de menor envergadura y cuyos plazos serán más cortos».

En su día se estudió la posibilidad de que está ampliación se llevase a cabo en la pista de baloncesto que hay ubicada en el patio del centro. Allí se podrían ubicar los talleres de automoción que en su día fueron ubicados en los bajos del Sauces, a falta de otro espacio. No obstante, esta fue una solución poco acertada dado que la altura que tienen esos espacios, que en su día fueron aulas del instituto, no estaba diseñada para esta formación y sus dimensiones no son suficientes para acoger este tipo de talleres en los que a veces es necesario contar con dos o más vehículos a la vez para que puedan realizar sus prácticas los alumnos. No obstante, ayer Monteserín emplazó a que Educación termine y de a conocer el proyecto antes de adelantar nada.

Nuevas titulaciones

El CIFP de Avilés cuenta en la actualidad con nueve familias profesionales, 28 titulaciones y más de 1.600 alumnos, incluyendo los de los cursos a distancia. Este nuevo proyecto de crecimiento podrían influir e incentivar la implantación de nuevas titulaciones y ayer la consejera destacó junto a la alcaldesa que «incluso estamos estudiando la posibilidad de implantar nuevas ofertas formativas y ver como se puede concitar el acuerdo con los sectores empresariales para potenciar la FP dual en Avilés», concluyó al respecto Carmen Suárez.