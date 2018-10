Tradición e innovación en los Premios Ucayc José Rubio, en el centro, junto a sus hijos y los empleados del supermercado de La Carriona. / MARIETA Los galardonados, satisfechos con un reconocimiento que ven como un aliciente para seguir trabajando YOLANDA DE LUIS AVILÉS. Viernes, 26 octubre 2018, 03:21

La innovación está ya arraigada en las empresas avilesinas, en muchas de ellas porque se ven obligadas a hacer suyo el refrán que dice 'a la fuerza ahorcan'. El sector servicios es parte importante de la economía de la ciudad y, por tanto, los galardonados en esta edición de los Premios Ucayc son vivo ejemplo de como la innovación, en distintas medidas, ya forma parte de la cultura empresarial.

La máxima expresión de la unión de innovación y tecnología es Proun Media, Premio Iniciativa Empresarial de Empresas de Servicios. Dani Clavel, su creador, se mostraba ayer «agradecido porque nos hayan considerado empresa referente y hayan valorado nuestro trabajo y trayectoria». Proun es una agencia ligada al desarrollo digital, en distintos ámbitos, de las empresas. Pero además suma proyectos de innovación como en el que trabaja en la actualidad ligado a la realidad virtual aumentada. «Parece que ya se empieza a identificar que existe otro modelo de empresa que presta servicios importantes, como la nuestra», apunta Clavel sobre este cambio en la mentalidad a la vez que reivindica la necesidad de «dar valor al conocimiento que tiene Asturias, que es mucho» para que no se busquen fuera trabajos que se pueden ofrecer en empresas asturianas.

En el otro lado de los Premios Ucayc de este año se podría pensar que se situarían el Supermercado José Rubio y Leymar Floristas. Dos comercios tradicionales, pero que solo con innovación han conseguido sobrevivir con el paso de los años. Esther Rubio relata como el supermercado que su padre y su madre crearon en La Carriona ha tenido que reinventarse. «Es triste ver como alrededor se va apagando todo», lamenta. En un sector como el suyo cree que la supervivencia solo se puede conseguir «con mucho trabajo y pensando cada día en mejorar e incluir nuevos servicios, por ejemplo, hemos ido a buscar y llevar a la gente a su casa para facilitarles el transporte», señala. Esther Rubio hacía de portavoz de su familia a la hora de reflejar la alegría que han sentido con el galardón, que lo ven como «un aliciente para seguir trabajando».

También Concepción Leiva, de Leymar Floristas se mostraba «encantada» con el reconocimiento. Acaba de cumplir treinta años en Avilés a los que se suman nueve más en Piedras Blancas. Ha vivido buenos años y también épocas de crisis y ha conseguido mantenerse a flote. Su secreto: «Trabajo cada día con ilusión, pensando en innovar y dar algo nuevo a los clientes».

Ejemplo de la unión de innovación y tradición, en este caso en la gastronomía, es también otro de los galardonados, El Pañol. Paloma Gómez-Cadiñanos y Gerardo González llevan años ofreciendo en Sabugo los productos tradicionales de la huerta, especialmente riojana, de la que viene ella, con una elaboración innovadora que siempre deja un buen sabor de boca entre los comensales. «Estamos muy contentos con el premio, siempre es bueno que se reconozca nuestro trabajo», apunta Paloma Gómez-Cadiñanos, que cree que la apuesta gastronómica que han hecho es el camino a seguir «porque a la gente le gusta y nosotros estamos encantados de que así sea».

El pintor Amado González Hevia, 'Favila', nació en Grado, pero en su inmenso corazón hay sitio suficiente para tener dos 'nacionalidades'. Recientemente le han nombrado Hijo Predilecto de su localidad natal y ahora recibir la Distinción Ucayc por la Promoción de la Comarca de Avilés le llena de satisfacción. «No lo esperaba, cuando me llamaron para felicitarme pensé que lo hacían por el nombramiento de Grado. Estoy muy contento de que se me reconozca en mis dos patrias, porque yo me siento tan moscón como avilesino, no puedo dividir a la mitad mi corazón, a los dos sitios los quiero por igual y hago gala de ellos siempre que tengo oportunidad», explica el pintor.

Los Premios Ucayc se entregarán el próximo 29 de noviembre en un acto en el que también se celebrará el cuarenta aniversario de la entidad.