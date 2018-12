Los tráficos portuarios crecen un 3% pese al mal dato de noviembre Un buque descarga carbón en el muelle de Raíces. / MARIETA El mes pasado se movieron 328.333 toneladas, un 11,69% menos que en el mismo período de 2017, y el total se eleva a 4,5 millones J. F. GALÁN AVILÉS. Miércoles, 19 diciembre 2018, 02:28

Noviembre no ha sido un mes de gran actividad en los muelles comerciales portuarios. Los tráficos se situaron en 328.333 toneladas, lo que significa un descenso del 11,69% en relación al mismo mes del año anterior, 43.483 toneladas menos. Con todo, el acumulado del año se mantiene en positivo, 4,5 millones de toneladas a 30 de noviembre, un 3% más que en noviembre de 2017.

El descenso se registró en todos los tipos de mercancías. El más acusado en los graneles sólidos, un 26,69%, de 36.688 a 26.896 toneladas. También cayeron los sólidos, un 8,29%, de 205.908 a 188.829 toneladas, así como la mercancía general. En este caso el retroceso es del 12,77%, 109.162 toneladas, 15.981 menos que en noviembre de 2017.

Por muelles, en el de Arcelor los tráficos cayeron un 27,11%, 53.859 toneladas en total, y un 15,5% en los de servicio, 264.000 toneladas. En el de Alcoa se mantuvieron estables, 6.792 toneladas, prácticamente el mismo volumen que en noviembre de 2017.

El incremento del 3% que a 30 de noviembre refleja el acumulado del año se sustenta en el crecimiento de los graneles sólidos, fundamentalmente blenda para la factoría de Asturiana de Zinc, y carbón, en ambos casos en régimen de entrada, pero también otros, como cereales.

El aumento es del 7,63%, 2,8 millones de toneladas, el 62% del total. Por contra los líquidos, todos no petrolíferos, registran un descenso del 5,04%, 558.020 toneladas, mientras que el movimiento de mercancía general, capítulo que engloba a todo lo que no sean graneles, acusa un retroceso del 3,57%. Así, en los once primeros meses del año se movieron poco más de un millón de toneladas. En este apartado el descenso es especialmente intenso en las mercancías embarcadas, de 830.938 a 696.758 toneladas, mientras que las desembarcadas aumentaron un 34%, de 274.118 a 368.852.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Santiago Rodríguez Vega, estima que los tráficos portuarios al cierre del presente ejercicio serán «muy similares» a los del año pasado. Entonces ascendieron a unas 4.806.103 toneladas, un 3,3% menos que en 2016, cuando se alcanzaron las 4.971.467.