«Ahora estoy tranquila y veo futuro» Fátima Aljawish, ayer, antes de participar en la mesa redonda del XV Foro Solidario. / MARIETA La refugiada siria Fátima Aljawish asegura que en Avilés la gente «es muy amable» C. DEL RÍO AVILÉS. Miércoles, 7 noviembre 2018, 02:23

Fátima Aljawish está acostumbrada a la atención. A que la escuchen cuando habla, a que se fijen en su aspecto y a que le pregunten por su historia. Y no se cansa repetirla porque ahora vislumbra un futuro. Porque ahora ya casi parece lejano el interminable viaje que comenzó en 2014 por países que le cerraron las puertas de golpe cuando decidió huir de la guerra en Siria con sus tres hijos y porque ahora ha encontrado un lugar que, si bien no se parece en nada a su Damasco natal, sí le brinda la oportunidad de recuperar una «vida normal». Normalidad y esperanza, que bienvenida sea. El de Fátima fue uno de los testimonios que ayer se escuchó en la mesa redonda 'Con voz propia y en primera persona' del XV Foro Solidario celebrado en la Escuela Superior de Arte, en el que también participaron la socióloga Marián Uría Urraza, la cooperante Nuria Menéndez y Alexandra Velasco y Roberto P. Arribas, miembros del Consejo municipal de Infancia y Adolescencia de Avilés.

Antes de tomar la palabra en público, Fátima Aljawish relató a este periódico un largo viaje por el Líbano, Egipto, Argelia y Marruecos antes de llegar a España hace ahora dos años y medio. Un viaje en el que invirtió todos sus ahorros, pagos a mafias incluido, con el objetivo de llegar a un lugar seguro para sus hijos, su principal preocupación y de los que está profundamente orgullosa. Tienen trece, doce y cuatro años, dominan a la perfección el español y «los profesores me dicen que son muy buenos».

El idioma es la asignatura pendiente de Fátima, al igual que un trabajo estable, que está confiada en conseguir. Trabaja esporádicamente como cocinera y aspira a hacerlo de profesora, como en su antigua vida, la que dejó en Damasco junto a familiares y amigos. «Fue una decisión muy difícil emprender el viaje sola. Entonces, el menor de mis hijos tenía siete meses». Pero no había muchas más opciones en un país que se desangraba. «Solo quieres un sitio mejor para tus hijos. Los niños que se han quedado allí no estudian porque no hay clases», resume.

El primer destino fue el vecino Líbano. «Según entras, en el pasaporte ya te anotan que solo puedes permanecer allí quince días. Compramos entonces billetes para volar a Egipto», uno de los destinos directos ofertados en la cartelera del aeropuerto de Beirut. La llegada a El Cairo fue un jarro de agua fría. Solo les permitían veinticuatro horas en el país. Ni siquiera salieron del aeropuerto. Compraron un vuelo a Argelia, donde tiene algunos amigos. Allí vivió ocho meses pero sin permiso de trabajo por su nacionalidad, no le quedó mas remedio que mirar a Europa.

«Le pregunté a un tío en Francia qué tal estaban las cosas y me dijo que bien. Busqué a través de Facebook a alguien que hiciera el mismo viaje para no ir sola con los niños». Tuvieron que cruzar Marruecos, donde el precio inicial del pasaje se duplicó respecto al pactado, y logró entrar en Melilla. Allí entró en contacto con ACCEM y tras pasar por Málaga, Sigüenza (Guadalajara) y Madrid, llegó a Avilés. Antes intentó ir a Francia, pero allí la policía la envió de vuelta a España.

«Los primeros días no fueron fáciles, pero aquí la gente es muy amable y me escuchan con atención porque no hablo perfecto. En cuanto saben que soy siria, me preguntan mucho y se ponen tristes. La gente tiene corazón y niños», asegura.

Antes de que Fátima y el resto de compañeros de mesa compartieran con el público sus historias, alumnos del colegio público Poeta Juan Ochoa interpretaron varias canciones a capella que recibieron un caluroso aplauso.