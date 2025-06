Cristina Del Río Avilés Sábado, 14 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Es imposible predecir qué va a pasar en el futuro, pero de lo que sí se puede hablar ya es del éxito de la transformación ... industrial en Avilés. No es esta una afirmación gratuita sino corroborada por los datos y refrendada por dos de los expertos que ayer participaron en el Encuentro para la Reindustrialización de Avilés, organizado por la Universidad de Oviedo en el Centro de Servicios Univeritarios. Tanto Paz Benito del Pozo, doctora en Geografía e Historia por la Universidad de Oviedo, experta en el análisis geográfico de los espacios industriales y tecnológicos y vinculada a la Universidad de León; como Guillermo Ulacia, que fue vicepresidente ejecutivo de Arcelor Planos y ahora es presidente honorífico de Femetal, aseguraron no s´plo que «la transformación industrial de Avilés ha sido muy positiva en estos últimos treinta años» (Ulacia) sino que «en ningún momento ha dejado de tener un vínculo muy estrecho con su industria y, aunque en cierto momento se teorizó sobre el fin de la industria y se habló de la ciudad postindustrial, una ciudad terciarizada, esto no ha ocurrido» (Benito).

Paz Benito del Pozo afirmó, además, que «Avilés es un laboratorio de los procesos de cambio (...) porque es pequeño, pero tiene de todo». «Hay lecciones importantes que nos permiten extrapolar y comprender mejor otros territorios», señaló. Aclaró que los vaivenes económicos se puede interpretar en clave de sucesión de ciclos y por eso tras una deslocalización que comienzó en 1999 y se detiene en el 2008, sigue una 'Gran Recesión' hasta 2015 donde empieza un segundo periodo de estabilización hasta la crisis por la pandemia del Covid. A partir de 2021 se desencadena un ciclo de reindustralización como consecuencia de las carencias en la industria manufacturera europea que se hicieron evidentes con la pandemia. Ya en 2017 el objetivo de la Unión Europa era situar el PIB industrial en el 20% (actualmente es del 19%), pero después de 2020 se convirtió en una necesidad perentoria. Recordó que a la industria se le debe más del 80% de las exportaciones importantes «y esto crea riqueza». Emplea a 35 millones de personas y cada empleo adicional genera entre 0,5 y 2 empleos en otros sectores. Pero más importante que las empresas multinacionales, Paz Benito señaló que lo interesante para un territorio son las pequeñas y medianas empresas. «Las pymes y la innovación son dos prioridades recurrentes» que deben estar alineadas con la estrategia europea de mejorar su competitividad a escala mundial y aumentar su autonomía en base a tres pilares que son el refuerzo de la resiliencia del mercado único, el abordaje de las dependencias estratégicas de la Unión Europa y la aceleración de la transición energética y digital. En el caso de Avilés, a la doctora en Geografía le parece fundamental entender el vínculo estrecho de la ciudad con el puerto porque es lo que «obliga a definir la estrategia en tres frentes: el urbano, el portuario y el productivo, tanto industrial como sector terciario». Las pymes, por su parte, son «más resilientes que la gran empresa o que la multinacional, por su mayor capacidad de adaptación y de superar mejor los cambios sobrevenidas». «Necesitamos tejidos de pymes fuertes que basen su actividad sobre la base de los pilares que la Unión Europea propone», a saber, innovación, energías verdes o alternativas, digitalización y siempre desde el respeto al medio ambiente. En la misma línea, Guillermo Ulacia, que por su experiencia profesional en la ciudad se retrotrajo treinta años atrás, señaló que el modelo industrial clásico en el que se enmarcaba Avilés demostró sus límites con la deslocalización, la agenda propia de las multinacionales, las dificultades para atraer y retener talento y los problemas en el proceso de descarbonización. No quedaba, por tanto, otra vía que diversificar el modelo productivo. Y, de aquí en adelante, «el futuro de la industria pasa por la digitalización, la innovación y el talento incorporando la transición energética». En su opinión, «vamos en la buena dirección». Sin embargo, le surgen algunas preguntas como si «¿vamos con la aceleración necesaria? ¿Tenemos capacidad estratégicas para competir con otros territorios? Son preguntas sin respuesta», señaló. Indicó que las empresas en Avilés se encuentran encuadradas en niveles de tecnologías medio, medio-bajo, por lo que recomendó estar muy activos con clústeres y el impulso de la innovación colaborativa entre pymes y grandes empresas. Apuntó, además, que «tenemos pendiente el rol estratégico que tendrá Idonial ,y aunque «caminamos en la buena dirección», « pero nos falta relación con la investigación en la Universidad de Oviedo».

