El traslado de la Escuela de Arte al PEPA se producirá a mediados del mes de marzo El nuevo edificio de la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias en el Parque Empresarial. / MARIETA El centro aprovechará un parón en la actividad docente por unas jornadas culturales para acometer la mudanza RUTH ARIAS Jueves, 21 febrero 2019, 06:38

Después de varios retrasos por modificados en la obra y problemas en la tramitación de los contratos, la Escuela de Arte estaría en disposición de efectuar el traslado de la especialidad de Restauración a la nueva sede en terrenos del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) a mediados del mes de marzo. La intención es aprovechar unos días en los que no habrá actividad docente con motivo de las jornadas anuales que la escuela programa en el palacio de Camposagrado, sede de los estudios de Diseño, para acometer en esas fechas el movimiento del mobiliario y del resto del material que pasará de unas instalaciones a otras.

La primera fecha anunciada para el inicio de las clases en las nuevas instalaciones fue la de septiembre del curso pasado. No pudo ser, tal y como adelantó en su día este diario, porque hubo que introducir un modificado en los trabajos para adaptar el inmueble tanto a la normativa comunitaria como a las exigencias en materia de prevención en riesgos laborales. Las obras llegaron a paralizarse y se reanudaron en diciembre de 2017. Se suponía entonces que eso supondría un retraso de un año, pero los plazos se ampliaron aún más.

Este curso tampoco pudo comenzarse en el PEPA. Con el edificio ya terminado, los inconvenientes pasaban entonces por los contratos. El nuevo mobiliario de la escuela constaba dos patas que dependen de dos concursos diferentes. Uno de ellos de material específico para los laboratorios, y el otro de mobiliario general, mesas, sillas y armarios que iban a comprarse en un macrocontrato que no solo incluía a la Escuela de Arte, sino también a otros centros dependientes del Principado.

Ahí llegó la nueva ley de contratos, que no hizo otra cosa que dilatar los tiempos. Y no fue el único traspiés. El contrato del mobiliario general llegó a estar adjudicado, pero tuvo que ser anulado y aún no ha vuelto a salir a concurso. Esto ha obligado a que, para poder estrenar la nueva sede, haya que mover parte de los muebles, algo con lo que en principio no se había contado. La principal dificultad para ello es que, debido a los retrasos anteriores, este traslado debe hacerse en mitad de curso.

Estos días se trabaja ya en la instalación del material del primero de los lotes, el del mobiliario específico. Se está procediendo a la instalación del equipamiento de laboratorio, bancos, refrigeradores y congeladores, decantadoras, campanas aspirantes para extracción y reciclado, equipos de refrigeración y ventilación, intercambiadores de calor, equipos de aire acondicionado y aparatos para filtrar.

Todo eso está ya en marcha, y para el mes que viene, en principio, solo restaría la mudanza propiamente dicha, es decir, el traslado del mobiliario y material docente. Este proceso lleva ya tiempo organizándose y ha tenido varias fechas previstas. Al inicio de curso se barajaba aprovechas las semanas de los exámenes de enero, unas fechas en las que no hay actividad docente, pero finalmente se decidió posponerlo.

La instalación de los equipos de los laboratorios ha sido más lenta de lo esperado inicialmente y el traslado se producirá con el curso ya muy entrado y a pocos meses de finalizar. Con todo, se espera afectar lo mínimo posible a las clases y al desarrollo normal de la enseñanza de la especialidad.

Segunda fase

Una vez acometido el traslado de Restauración, el compromiso del Gobierno del Principado es el de acometer la segunda fase de las instalaciones para albergar también a los alumnos de Diseño, que de momento se mantienen en el palacio de Camposagrado. Queda pendiente también definir el proyecto de acceso peatonal a la nueva sede. De momento los alumnos llegarán a través de autobuses lanzadera a una zona poco habituada a ver gente acceder a pie.