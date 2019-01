«No se trata de no compartir centro, hay demanda y estamos constreñidos» Alumnos de la Escuela del Deporte en un aula del IES de La Magdalena este curso. / OMAR ANTUÑA El profesorado de la Escuela del Deporte acuerda llevar al consejo social su postura contraria al traslado al colegio Virgen de las Mareas C. DEL RÍO AVILÉS. Sábado, 26 enero 2019, 03:14

El profesorado del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) del Deporte acordó ayer, en un claustro extraordinario, llevar al consejo social su postura en contra de trasladarse al colegio público Virgen de las Mareas en las condiciones en las que ha sido propuesto en una primera reunión de trabajo entre las direcciones de ambos centros con la consejería. «No se trata de no compartir. La cuestión es que no cabemos y no entendemos el cambio de criterio después de que se nos hubiera prometido una sede propia y de uso exclusivo», explicó ayer un representante del claustro.

Confirmó el sentir común de los asistentes a la reunión y la «decepción» tras conocer las intenciones iniciales de la consejería. Aparte de la falta de compromiso, el representante aludió a criterios técnicos para rechazar el colegio público como nueva sede. «Nuestras necesidades superan las posibilidades del centro. No podríamos crecer. Tiene doce aulas y necesitaríamos entre trece y catorce, aparte de un gimnasio y otras dos salas de uso polivalente y de evaluación. Aparte, el mobiliario y la estructura están adaptados a niños pequeños», resumió.

Son los argumentos que defenderán ante el consejo social, un organismo en el que están representados todos los estamentos de la comunidad educativa. «Es un problema de dignidad y de falta de apoyo. Hay demanda y estamos constreñidos por falta de espacio», resumió.

La directora Estefanía Sanz pidió «prudencia y respeto» ante un primer acercamiento entre los actores protagonistas. «Estamos trabajando para llegar a la mejor solución. No queremos entrar en ninguna disputa con un colegio que es igual de público que nosotros y cuya relación con la directiva es buena. Los dos defendemos la calidad de la enseñanza», aseveró.

Por su parte, desde el colegio Virgen de las Mareas hay cierta prevención hacia una propuesta de la consejería tras la que, según se temen, podría estar el plan de cerrar el colegio a dos cursos vista. El profesorado sospecha que la falta de espacio para el CIFP del Deporte será la excusa en el curso 2019/2020 para desalojarlos.