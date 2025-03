«La trata y la explotación sexual son reales y hay que visibilizarlas»

BORJA PINO AVILÉS. Martes, 15 de septiembre 2020, 00:22 Comenta Compartir

En poco más de una semana, el próximo miércoles 23 de septiembre, el mundo entero celebrará el Día Internacional contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres y niños. Y, pese al condicionante en que se ha convertido el coronavirus, las concejalías de Igualdad de los cinco Ayuntamientos de la comarca se reunieron ayer en consistorio avilesino para definir el programa de actividades tanto durante esa jornada como en los días precedentes. Un abanico de propuestas en el que la condena a la explotación sexual ocupará un lugar preponderante.

Los actos darán comienzo el lunes 21, con el izado en las fachadas de todos los Ayuntamientos de pancartas con mensajes contrarios a la trata. Una idea con la que, en palabras de la titular de Igualdad de Avilés, Lucía Fernández Ron, «todos estamos de acuerdo, porque ayuda a visibilizar un problema muy real». Así mismo, el día 23 se leerán en todos los Consistorios manifiestos de condena y visibilización del problema. En Avilés la lectura correrá a cargo de los integrantes de APRAMP (Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida).

A partir de ese punto, cada consistorio elegirá las celebraciones a realizar, en función de sus preferencias y posibilidades. En el caso de Avilés, el mismo miércoles 23, a las 18 horas, la abogada Ana María González Martínez impartirá en el Centro de Servicios Universitarios la conferencia 'La trata con fines de explotación sexual de mujeres'. La asistencia será gratuita, aunque con un aforo reducido; no obstante, la charla se podrá seguir a través del canal de YouTube del Ayuntamiento.

Además de Fernández Ron, a la reunión celebrada ayer acudieron sus homólogas de Castrillón, Eva María Menéndez García; Corvera, María del Mar García García; Gozón, María Belén González Muñiz, e Illas, Dolores Fernández Suárez. Del encuentro, la concejala avilesina destacó «el buen sabor de boca con el que todas hemos salido. Se adelanta más trabajando conjuntamente, nos apoyamos mejor y podemos desarrollar acciones que llegan a un porcentaje mayor de la población». Fernández aprovechó para llamar la atención sobre la actitud de determinadas fuerzas políticas hacia el tema de las celebraciones del 23-S. Aunque prefirió no identificar dichas agrupaciones, sí apuntó que «hay ciertas cuestiones con las que los partidos deberían ser más contundentes, y no pasar de perfil, o blanquearlas, porque son demasiado serias. Hablo a nivel nacional, no solo municipal».