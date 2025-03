«El tratamiento del desnudo de la mujer ha evolucionado en los últimos años»

FERNANDO DEL BUSTO AVILÉS. Lunes, 2 de marzo 2020, 01:17 | Actualizado 08:26h. Compartir

Empieza marzo en el Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS, coordinada por Mercedes de Soignie, dedicando un espacio especial a la temática relacionada con el mundo de la mujer, como la conferencia que hoy lunes, 2 de marzo, impartirá Máximo Aláez, profesor asociado en el departamento de Filología Inglesa en la Universidad de Oviedo, a partir de las 19.30 horas en el Centro de Servicios Universitarios.

Aláez presentará su libro 'De la mirada masculina a la acción crítica. Violencias simbólicas y otras agresiones corporales en la fotografía contemporánea realizada por mujeres'. Se trata de una aproximación a la obra de tres fotógrafas estadounidenses como son Ana Mendieta, Cindy Sherman y Nan Goldin que en su trabajo «reflexionaron sobre la violencia en las mujeres y abordaron su representación desde una manera no ortodoxa, superando los parámetros del patriarcado», explica.

Licenciado en Filología Inglesa y en Bellas Artes, la doble faceta de artista y docente motivó que Aláez se acercase a la obra de tres autoras que en los años 80 y 90 contribuyeron a revolucionar la representación de la mujer en la fotografía.

Las tres creadoras comparten rasgos comunes como su incardinación en la cultura estadounidense, la utilización de la fotografía como lenguaje artístico y una atención específica a la violencia hacia las mujeres, si bien con diferentes parámetros en función de las inquietudes de cada una de ellas.

Evolución en el cuerpo

Y es que Aláez apunta la evolución que se ha «producido en el tratamiento del cuerpo y el desnudo de la mujer» a lo largo del pasado siglo. Así, se ha ido superando «una mirada patriarcal, que convertía el cuerpo en un objeto» a una visión mucho más compleja, en la que la imagen sirve para reflexionar sobre la situación de la mujer, donde el canon de belleza se diluye en diferentes conceptos y donde tampoco existen problemas en reflejar directamente la fealdad, si el artista lo considera necesario.

«Como artista siempre me ha interesado la creación hecha por mujeres. Hasta la primera mitad del siglo XX, lo habitual era la imagen del desnudo centrado en la erótica; las creadoras en la segunda mitad del siglo XX incorporan un discurso feminista y se produce una evolución. También muchos hombres no trabajan en el discurso del desnudo que trata a la mujer como un objeto».

Y es que la visión de Máximo Aláez no es la de un moralista. «Trabajar el tema de la belleza no es malo, pero ha cambiado la forma de acercarse al cuerpo. Antes se objetualizaba la mujer por la mirada del hombre. Eso se ha perdido. Ya no es el hombre el que domina el discurso», explica.

Además, aunque aún existen propuestas con criterios propios del pasado, Aláez recuerda que «muchos artistas hombres ya no trabajan el discurso del desnudo como belleza y tenemos la incorporación de mujeres en el arte contemporáneo que han contribuido a cambiar el discurso con su nueva manera de observar la realidad».

Máximo Aláez estará acompañado durante la conferencia por Marta Fernández, codirectora de la colección de Estudios sobre Violencia de Género en la Universidad de las Islas Baleares y profesora en el departamento de Filosofía Inglesa en la Universidad de Oviedo.