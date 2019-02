Travers Brothership abre hoy el nuevo ciclo musical de la Factoría Los componentes de Travers Brothership, en una imagen promocional. / LVA La banda estadounidense presenta en directo su último trabajo 'Let the World Decide' mañana, a las 21 horas, en el espacio escénico del centro E. F. Viernes, 8 febrero 2019, 03:11

Los estadounidenses Travers Brothership llegan esta noche a Avilés para abrir una nueva edición del ciclo 'Factoría Sound'. El concierto tendrá lugar a partir de l

as 21 horas en el Espacio Escénico de la Factoría Cultural.

La banda está inmersa en su gira europea para presentar su último disco 'Let the World Decide' publicado el pasado mes de diciembre. En este nuevo álbum, el grupo mantiene su seña de identidad en el rock, pero extienden su red hacia sonidos que entroncan con las ricas tradiciones del rythm and blues, el jam, el soul o el funk. entre otros temas destacan temas como 'Jaded', 'Ursa Major' o 'A woman like you'.

Se trata de Un combo bien mezclado con una característica buscada a conciencia por los músicos, destacar en el directo, sobre el escenario, con el objetivo de atrapar al público y no soltarlo hasta la última canción.

Las entradas podrán adquirirse hoy a 12 euros, en los cauces habituales, las taquillas de la Casa de Cultura, y de forma telemática, a través de Internet, en la web https://entradas.liberbank.es/palaciovaldes.

Tras Travers Brothership, tomarán el relevo del Factoría Sound los suecos de Kamchatka, que actuarán el sábado, 16 de febrero. Pondrá el punto y final a este primer ciclo del año el cantautor estadounidense Levi Parham, el viernes, 22 de marzo.

El cuarteto de Asheville, Carolina del Norte, tuvo su germen en los hermanos gemelos Eric y Kyle Travers, a los que en un primer momento se sumó Ian McIsaac, y finalmente, Josh Clark, completó la formación en 2014, alcanzando de esta manera una de las características de su sonido, como son las complejas armonías con sus voces.

Travers Brothership ha compartido escenario en Estados Unidos con bandas de larga y reconocida trayectoria, como Taj Mahal o Leftlover Salmon, gracias al éxito y la repercusión de su primer álbum.