Trece denunciados en un botellón en los descampados entre El Quirinal y Heros

La Policía Local denunció ayer a trece jóvenes que participaban en un botellón en la zona que se encuentran entre Heros y la calle María Lejárraga. Los agentes pudieron localizarlos gracias a las denuncias vecinales y las redes sociales. Según indica la Policía Local, en esta zona se suelen juntar grupos de jóvenes para celebrar «fiestas» y consumir de alcohol. En la actuación de la Policía, además de las denuncias por estar en grupos superiores a cuatro personas, también se intervinieron sustancias estupefacientes y armas prohibidas. De esta forma, la Policía Local propuso para sanción, en base a la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, a tres personas por desobediencia a agentes de la autoridad, una por tenencia de sustancias estupefacientes en la vía pública y dos más por tenencia de armas.

Entre las denuncias que la Policía Local tramitó ayer dentro del control de las medidas sanitarias también se encuentran cuatro por no respetar el horario establecido de permanencia en la vía pública, una por no respetar el cierre perimetral del municipio de Avilés y cinco por no hacer uso de la mascarilla.