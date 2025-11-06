Más de treinta propuestas lúdicas y culturales desde hoy al domingo en Avilés

Y. L. AVILÉS. Jueves, 6 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Fin de semana de intensa actividad en la ciudad. La presentación el martes de la Noche Negra y ayer de la Seronda, así como del Salón del Automóvil, dieron el pistoletazo para unos días en los que los centros culturales y espacios como la Plaza de Hermanos Orbón se llenarán con una oferta de más de una treintena de actividades. Hoy mismo la agenda ya reúne seis propuestas para ir calentando motores.

Para los amantes de la música habrá dos propuestas distintas, por un lado el concierto de la OSPA en la Casa Municipal de Cultura y por otro el de la cantante Lilly Hiatt en la Factoría Cultural. Pero el día reúne otro tipo de ofertas como la inauguración en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones de ‘Atopaos’, de la artista asturiana Tania Blanco que hará un recorrido guiado para los asistentes o la conferencia que servirá para celebrar el décimo aniversario de hermanamiento de Avilés y Peñamellera Baja en Valdecarzana que organiza la asociación Aunando Fronteras.

Además Avilés es sede del congreso Passivhaus y arranca también el Foro Solidario, que también aportan a la intensa actividad de estos días.

Será el viernes el día con una mayor propuesta, habrá teatro en el Palacio Valdés, música y cultura tradicional asturiana en la Plaza de Hermanos Orbón de la mano de la Seronda, que continuará el sábado; y una Noche Negra que tendrá su punto de referencia en la Factoría Cultural, pero que también suma actividades con talleres y exposiciones en otros espacios como el CMAE, la Galería Amaga o Espacio Portus.

Manos Unidas, por su parte, celebrará en la Casa Municipal de Cultura un festival solidario y en La Magdalena se abrirá el Salón del Automóvil desde las once de la mañana. Para los jóvenes también estará la actividad de Espacio Abierto entre las cinco de la tarde y las nueve de la noche. Y en El Atrio dará comienzo la Feria de Clicks por la tarde y continuará el sábado con talleres a lo largo de la jornada.

El sábado, la ciudad continuará con su amplia propuesta de actividades de ocio y culturales para todos los públicos y para todas las edades ya que seguirá la Seronda y el Salón del Automóvil, pero además se sumará la propuesta de ópera en la sala cine del Centro Niemeyer. El domingo la actividad será menor para coger respiro de cara a iniciar la segunda semana de noviembre, que dado el alto nivel de actividad en la ciudad bien se podría pensar de que se trataba esta primera de una semana del mes de agosto.