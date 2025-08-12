Así se puede recorrer el centro de Avilés a bordo de un tren durante el mes de agosto

Alejandro L. Jambrina Avilés Martes, 12 de agosto 2025, 19:39 Comenta Compartir

Avilés continúa incrementando su oferta de ocio durante este verano e incorpora una nueva propuesta para todos los públicos que no puede faltar en la programación de las fiestas de San Agustín como es el tren turístico. Como cada año, el público podrá recorrer el centro de la ciudad a borde de un pequeño convoy que operará hasta el jueves 28 de agosto. Una forma más de disfrutar de Avilés contemplando sus calles y plazas a bordo de los vagones de este peculiar modo de transporte.

El tren turístico estará operativo de martes a domingo en horario de tarde, de 16 a 21 horas, y también en horario de mañana, de 12 a 14 horas, los viernes, sábados y domingos. Las salidas se producirán cada hora, aproximadamente.

Los viajes, que tienen un coste de 3 euros por persona, tendrán como punto de partida y llegada la plaza de España, frente al ayuntamiento, con la excepción de los días en que el Mercado Medieval ocupe las calles próximas. En esas jornadas, el tren tendrá su punto de partida y llegada en la calle de La Muralla, junto al palacio de Camposagrado.

Los recorridos

El recorrido que realizará el tren normalmente es el siguiente: plaza de España, C/ San Francisco, C/ Galiana, Avda. Cervantes, C/ Severo Ochoa, Avda. San Agustín, C/ Fco. Orejas, C/ José Cueto, C/ La Cámara, C/ González Abarca, Avda. Constitución, C/ Pruneda, Avenida de los Telares, C/ La Estación, C/ Carreño Miranda hasta parque del Muelle, C/ Emile Robín, C/ Pedro Menéndez, plaza de la Merced, C/ Cuba, C/ Jardines, C/ Doctor Graíño, C/ Muralla, C/ Muelle, C/ Llano Ponte, C/ Libertad, C/ Palacio Valdés, C/ Rui Gómez, C/ Jovellanos, C/ La Ferrería y plaza de España.

Los días en que el Mercado Medieval impida realizar este recorrido, el tren turístico realizará el siguiente: C/ La Muralla (junto al Palacio de Camposagrado), C/ Llano Ponte, C/ La Libertad, C/ Palacio Valdés (Teatro), C/ Llano Ponte, Avda. Cervantes, C/ Severo Ochoa, Avda. San Agustín, C/ Fco. Orejas, C/ José Cueto, C/ La Cámara, C/ González. Abarca, Avda. Constitución, C/ Pruneda, Avda. Telares, C/ La Estación, C/ Carreño Miranda hasta parque del Muelle, C/ Emile Robín, C/ Pedro Menéndez, plaza de la Merced, C/ Cuba, C/ Jardines, C/ Doctor Graíño y C/ La Muralla.