El tren turístico no estará operativo entre lo días 10 y 12 de agosto

El tren turístico de Avilés no funcionará los días 10, 11 y 12 de agosto, y hoy miércoles 1 circulará, de manera excepcional, de once de la mañana a cuatro de la tarde, cuando su horario habitual entre semana sería de cinco de la tarde a nueve y media de la noche. Los sábados y domingos, el tren circula, además, de doce de la mañana a dos de la tarde. El precio por trayecto y persona es de dos euros, con una duración estimada de unos veinte o veinticinco minutos, dependiendo del tráfico. Los días de lluvia no está activo. El tren sale de Plaza de España, a donde vuelve a llegar al final de su trayecto tras pasar por las calles Galiana, Severo Ochoa, Los Telares, la plaza de Pedro Menéndez o la cuesta de La Molinera.