En tres años, veintiocho unidades menos de infantil Jueves, 3 enero 2019, 02:41

La ausencia de niños se nota primero en las tiendas de puericultura (en la farmacia de Miranda no tienen alimentación infantil desde hace tiempo) y en los colegios, y después en todo el ciclo de servicios y consumo que acompaña el crecimiento y maduración de una persona. En educación lo sufren cada año en un proceso de matriculación que altera los biorritmos del colegio. Ninguno quiere perder alumnado y la mayoría se desvive por atraerlo, aunque lo cierto es que muchas veces no está en sus manos invertir la tendencia. La distribución geográfica de la natalidad acaba determinando qué colegio sube, se mantiene o baja. A la vista de los últimos datos de nacimientos, en tres años los colegios podrían perder hasta 28 unidades, donde la ratio está en 23 alumnos por profesor. Es cierto que la Consejería de Educación ha sido sensible hasta el momento y no hay querido hacer grandes ajustes. Pero con esta sangría el criterio podría cambiar.