Los tres concejales no adscritos reclaman mejoras en San Cristóbal y El Caliero

Los tres exconcejales del Partido Popular ahora no adscritos y afiliados a la formación política Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN) plantearán en la próxima sesión plenaria un ruego en el que solicitan que se subsanen «una serie de deficiencias que se arrastran desde hace años» detectadas en San Cristóbal y El Caliero.

En concreto, Francisco Zarracina, Alfonso Araujo y Constantino Álvarez se refieren al camino viejo de El Caliero, «que a estas alturas del verano aún no ha sido desbrozado y necesita más pronto que tarde un asfaltado, a la vista del estado del firme», y a la fuente La Aldea, en El Caliero, un lavadero. «Ya no cumple su función de echar agua por el caño, mientras que por los laterales fluye a su antojo», señalan. Piden que se repare tanto la fuente como su entorno «para que pueda ser visitado por los avilesinos que aún no la conocen».

Los tres concejales se refirieron por último al local de la Asociación de Vecinos de San Cristóbal. «Se nota la falta de una mano de mantenimiento pues existen deficiencias de roturas de puertas desde hace varios años o humedades en el tejado que son visibles. Una vez más se nota que el Ayuntamiento tiene su punto débil en el mantenimiento del municipio, y es que es más fácil y barato un mantenimiento continuo que no la rehabilitación, que a la larga son más costosa», concluyen los concejales.