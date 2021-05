Tres familias estrenan el nuevo servicio de acompañamiento escolar en caso de cuarentena Alumnos de entre primero y sexto de Primaria reciben apoyo gratuito durante el horario lectivo Imagen de archivo de un colegio avilesino. / MARIETA L. V. AVILÉS. Sábado, 29 mayo 2021, 10:00

El servicio de acompañamiento a alumnado en situación de cuarentena domiciliaria a causa de un positivo de covid en su aula, puesto en marcha por el Ayuntamiento de Avilés a modo de proyecto piloto gratuito ya se ha puesto en marcha este mes y actualmente se benefician de él tres familias.

Se trata de una medida que tiene el objetivo de ofrecer una alternativa gratuita a aquellos padres, madres o tutores legales de escolares de primero a sexto curso de Primaria en situación de cuarentena que no puedan acompañar a estos menores durante el horario escolar, siempre que el alumno en cuestión no presente ningún síntoma compatible con la covid. Y que ambos tutores -o el único tutor en caso de familias monoparentales- justifiquen que tienen obligaciones laborales y que no pueden atender a sus hijos durante el horario escolar.

El dispositivo que permite la prestación de este servicio se activa cuando un grupo escolar entra en situación de cuarentena tras el positivo de un alumno o alumna. Es entonces cuando el propio centro contacta con las familias que cuentan con necesidades de conciliación, poniendo a su disposición este nuevo recurso municipal, que fue una de las medidas acordadas en el Consejo de Reactivación.

Durante su estancia en el domicilio, la persona cuidadora realiza labores de atención y vigilancia del menor, pero en ningún caso de refuerzo escolar, evitando siempre que sea posible el contacto directo y guardando las distancias mínimas de seguridad. También llevará a cabo labores frecuentes de higiene de manos y desinfección de superficies, controlando en todo momento que la ventilación de las estancias es la adecuada.

Actualmente, el servicio se encuentra activo únicamente en tres domicilios, y estará a disposición de las familias hasta el 24 de junio, durante todos los días lectivos que restan del curso. Para solicitarlo se debe llamar al teléfono 684643117, operativo de lunes a domingo, entre las 10 y las 14 horas y entre las 17 y las 20 horas.

La entidad Abierto Asturias es la encargada de ejecutar un contrato que, por un importe de 13.752,70 euros, comprende también la prestación de apoyo socioeducativo a alumnado del IES de La Luz en situación de semipresencialidad.