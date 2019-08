Tres personas resultan heridas en un accidente en la avenida de Alemania El lugar en el que se produjo el accidente. / LVA El choque se produjo por no respetar una de las conductoras el ceda el paso de la incorporación a la avenida desde el barrio de El Nodo R. D. AVILÉS. Jueves, 8 agosto 2019, 01:19

Tres personas, una mujer y dos varones, resultaron ayer heridas, todas de carácter leve, en un accidente de tráfico registrado en la confluencia de la calle Balandro con la avenida de Alemania. La colisión se produjo sobre las siete menos veinte de la tarde cuando un turismo que circulaba por Balandro y trataba de incorporarse a la avenida de Alemania colisionó con otro que venía por esta vía y se dirigía hacia San Cristóbal.

El motivo del choque no fue otro, según aseguran fuentes de la Policía Nacional de Avilés, que el hecho de que el primero, un Citroën C3, conducido por una mujer de 39 años, no respetase el ceda el paso que regía. Golpeó así a un Renault Clio, conducido por una avilesina de su misma edad, que resultó herida, lo mismo que ocurrió con otros dos varones que se encontraban con ella en el vehículo, aunque sus lesiones no parecían revestir gravedad, según las primeras informaciones.