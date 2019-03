El tribunal busca nuevas fechas para las sesiones en los meses de mayo y junio Tras cinco días de juicio, no han concluido las declaraciones de los acusados que se preveía tener ventiladas el 18 y 19 de este mes Y. DE LUIS AVILÉS. Miércoles, 27 marzo 2019, 06:28

Los cinco acusados, sus defensas, los casi cien testigos, el fiscal y las acusaciones e incluso el propio tribunal de la sala tercera de la Audiencia Provincial no sabe ahora mismo cómo va a seguir desarrollándose el juicio del 'caso Niemeyer'. Se habían marcado catorce sesiones desde el pasado día 18 hasta el 14 de mayo, pero desde el primer día no se han cumplido las previsiones en cuanto a las declaraciones programadas. Han transcurrido cinco, una habilitada fuera del calendario inicial, y todavía no ha finalizado la declaración de los cinco acusados, algo que se esperaba tener solventado en dos sesiones.

Pero además, las cosas se han complicado con la convocatoria de elecciones generales, ya que la sala tendrá que ser utilizada para el recuento los días 29 y 30 de abril, incluidos en el calendario inicial también; y las sesiones previstas para los días 9 y 10 también de abril se han suspendido al no poder estar presente una de las partes. De esta forma, según el calendario inicial, en abril solo se celebrarían dos sesiones, los días 22 y 23. La primera para finalizar la declaración de los acusados escuchando la de Marc Martí. El presidente del tribunal prevé citar también en ese día a tres testigos de los diez que deberían de haber prestado declaración ya el pasado lunes.

Para el mes de mayo, se habían programado sesiones para los días 6, 7, 13 y 14. En los tres primeros concluirían la declaración de los testigos y se practicaría las pruebas periciales propuestas por las partes, algo imposible de cumplir. Ahora, el tribunal trabaja en un nuevo calendario que previsiblemente no será tan optimista en cuanto a los tiempos reservados para las declaraciones -se había convocado una decena de testigos para cada sesión- con lo que el juicio se alargará seguramente más allá del mes de junio, puesto que será necesario encontrar fechas en las que el tribunal no tenga otros juicios y que tampoco las tengan acusación y defensas.