Triguero pide la ampliación del espigón y critica la del muelle de Raíces Nuevo Sostiene que ampliar el calado a doce metros «va a tener consecuencias» en la pérdida de arena que padece la playa de Salinas-San Juan

La alcaldesa de Castrillón, Yasmina Triguero, criticó ayer que el plan de inversiones del puerto no recoja una partida para redactar el proyecto que prevé duplicar la longitud del espigón de San Juan y sí una destinada a alinear el muelle de Raíces Viejo con la ampliación y dotarle de su calado, doce metros, cuatro más que el actual. Tal actuación «va a tener consecuencias en la pérdida de arena», dijo al respecto.

Duplicar la longitud del espigón, de 383 metros al tiempo que se acomete un nuevo aporte artificial de arena similar al de 2004 es una de las medidas recogidas en un informe redactado en 2010 por el entonces Ministerio de Medio Ambiente -hoy de Transición Ecológica- para regenerar la playa. El coste, unos veinte millones de euros, sería asumido por el ministerio, que también se encargaría de localizar el banco de arena, extraerla y verterla, mientras que el puerto se limitaría a redactar el proyecto de ampliación del espigón, unos 200.000 euros. A día de hoy el Ministerio no ha dado paso alguno, razón que esgrime el puerto para no redactar el proyecto. «Habrá que hacerlo cuando la decisión esté tomada, con presupuesto y plazos, si no será papel mojado», esgrime su presidente, Santiago Rodríguez Vega.

Las declaraciones de Triguero se producen días después de que el puerto presentase alegaciones contra la decisión del Gobierno de España que le obligue a verter a la playa tanta arena como se extraiga en los dragados que periódicamente se llevan a cabo en el canal de entrada, una de las causa que según el referido informe están detrás de la pérdida de arena. También cifra su incidencia, un 14%.

Veinte millones

Con un coste de 2,9 millones de euros, doce veces más que un dragado, Rodríguez Vega afirma que realizar tal desembolso prácticamente un año sí y otro también «haría económicamente inviable al puerto y lo llevaría al cierre» al tiempo que advierte que su repercusión en la regeneración de la playa sería mínima.

Triguero, por su parte, exige al puerto que cumpla con la normativa, es decir, que lleve a cabo el aporte de arena. «El sistema dunar de El Espartal no es un sistema aislado y el puerto tampoco lo es. Su actividad ha provocado una modificación clarísima en el entorno, eso es una realidad», declaró ayer la regidora castrillonense.

También apeló a un «equilibrio entre las dos actividades, la del puerto y la de un entorno natural que hay que preservar», a la vez que recalcó que el informe de 2010 «ya detallaba, aunque fuera en una recomendación, no en una obligación como el real decreto, que los dragados siempre tenían que ir acompañados de una reposición de arena y que no se provocaran mayores calados. Sin embargo desde entonces se han venido haciendo dragados en la ría sin que se repusiera arena», concluyó la alcaldesa de Castrillón.