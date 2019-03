El túnel de Arnao reabre hoy al tráfico tras cinco meses cerrado por un socavón El túnel de Arnao, ayer, listo para su reapertura. / OMAR ANTUÑA El servicio de obras limpiará esta mañana la zona en las que se llevaron a cabo las obras y prevé abrir al tráfico a las 14 horas SHEYLA GONZÁLEZ PIEDRAS BLANCAS. Miércoles, 13 marzo 2019, 06:51

El túnel de Arnao reabrirá hoy al tráfico tras cinco meses cerrado por un socavón de unos ocho metros de profundidad. El agujero apareció el pasado octubre lo que provocó el corte de la carretera que une Salinas con Arnao. El servicio de Obras del Ayuntamiento procederá a realizar hoy los últimos trabajos en la zona, que consistirán en la limpieza de los restos de las obras de la calzada.

Está previsto, que si no surgen imprevistos, la apertura se lleve a cabo a las dos de la tarde, después de que en estos últimos días el Ayuntamiento haya procedido a arreglar la calzada, que resultó afectada no solo por el socavón si no también por las propias obras de reparación de la escollera y de la cimentación. Se ha asfaltado la zona para que la circulación no se vea afectada durante las próximas semanas.

A estas obras le seguirán las del interior del túnel, que deberán sacarse a licitación próximamente y que se ha anunciado cerrarán de nuevo la vía al tráfico durante varios meses. Antes de entrar a trabajar los operarios municipales, la Demarcación de Costas se encargó de las obras de mejora de la escollera para sellar la grieta que provocó el socavón. Además, se realizó una nueva escollera para facilitar a su vez el acceso a la playa de El Cuerno.

Costas reparó la cimentación, la escollera y el acceso a la playa de El Cuerno

El socavón apareció en octubre y medía ocho metros de profundidad y uno y medio de diámetro. Este se produjo por el vaciado del relleno de la calzada, que se filtró por una grieta que había en el muro de contención en la base de la playa.

Las obras no empezaron hasta un mes después de la mano de Costas. Inicialmente se anunciaron unos trabajos por un periodo de pocas semanas, que se demoraron por las condiciones climatológicas que afectaron a las mareas y estas a su vez a los trabajos de los operarios de Costas.