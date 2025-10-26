El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un grupo de viajeros, a su llegada al hotel Palacio de Avilés. PABLO NOSTI

El turismo en Avilés confirma su desestacionalización y un crecimiento de los viajeros extranjeros

El número de viajeros descendió por segundo año consecutivo, pero sube en los meses de primavera y también durante el otoño

Ruth Arias

Ruth Arias

Avilés

Domingo, 26 de octubre 2025, 02:00

Este último verano ha vuelto a arrojar cifras positivas para el sector turístico en Avilés, con muy buenos resultados tanto en número de visitantes ... como en rendimiento económico. No fue, sin embargo, un verano de récord como venía siendo acostumbrado desde la pandemia. Los datos del Instituto Nacional de Estadística corroboran que el volumen de turistas volvió a ser muy elevado, pero menos que en los años precedentes. Tanto en el mes de julio como en el de agosto las calles se vieron llenas de foráneos, y se superó nuevamente la cifra de 10.000 visitantes de otras regiones en ambos meses. Pero ha vuelto a suceder lo mismo que ya ocurrió el año pasado: se reduce el número de turistas en esa temporada alta, de forma más intensa este año que el anterior, al mismo tiempo que crecen en otros meses, lo que parece ser un signo de que la desestacionalización ya es una tendencia consolidada.

