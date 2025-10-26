El turismo en Avilés confirma su desestacionalización y un crecimiento de los viajeros extranjeros

Este último verano ha vuelto a arrojar cifras positivas para el sector turístico en Avilés, con muy buenos resultados tanto en número de visitantes ... como en rendimiento económico. No fue, sin embargo, un verano de récord como venía siendo acostumbrado desde la pandemia. Los datos del Instituto Nacional de Estadística corroboran que el volumen de turistas volvió a ser muy elevado, pero menos que en los años precedentes. Tanto en el mes de julio como en el de agosto las calles se vieron llenas de foráneos, y se superó nuevamente la cifra de 10.000 visitantes de otras regiones en ambos meses. Pero ha vuelto a suceder lo mismo que ya ocurrió el año pasado: se reduce el número de turistas en esa temporada alta, de forma más intensa este año que el anterior, al mismo tiempo que crecen en otros meses, lo que parece ser un signo de que la desestacionalización ya es una tendencia consolidada.

El volumen de visitantes creció en algunos meses poco habituales para los viajeros, como enero y se consolidan otros como diciembre y, sobre todo junio, con unos datos en aumento que se acercan o superan incluso a los de julio y agosto. Así, el boom vivido desde la pandemia, cuando Asturias en general comenzó a recibir un aluvión de turistas, atraídos por un destino menos masificado en una época en la que se huía de las masas, parece haberse contenido, si bien se vienen notando en los últimos años estancias algo más largas de los visitantes.

Los hoteles volvieron a ratificar el lleno, y de hecho esa circunstancia les permitió mover los precios al alza, y las restricciones impuestas a la implantación de nuevos apartamentos turísticos hacen pensar que hay pocas posibilidades de lograr incrementar el número de turistas. Al menos hasta que se pongan en marcha los nuevos alojamientos proyectados, desde el hotel boutique de la plaza de La Merced a los alojamientos del Café Colón.

Lo que sí parece claro es que el interés de los visitantes se mantiene durante todo el año y es cada vez más estable independientemente de la temporada. Los congresos y los eventos deportivos, además de los grandes conciertos cada vez más frecuentes, contribuyen sin duda a cambiar la tendencia de las cifras, en las que las diferencias entre los distintos meses del año son cada vez menos abultadas, uno de los grandes objetivos del sector, que busca poder mantenerse todo el año.

Más extranjeros

Y si el número de visitantes nacionales se ha mantenido estable con una tendencia a la baja en julio y agosto, el de extranjeros ha seguido creciendo de manera importante en todos los meses del año. De hecho, fue casi tan elevado en algunos meses de temporada media, como marzo, abril o junio, como en julio. Ahí se nota, sobre todo, la mejora de las conexiones aéreas este año, así como el esfuerzo de promoción de Avilés y Asturias como destino en algunos países emisores de viajeros hacia la región como pueden ser Francia o Italia.

El número de turistas procedentes de otros países no ha dejado de crecer en los últimos años, confirmando Avilés como un destino atractivo para los viajeros foráneos.