Una tutoría con Saúl Craviotto

El Instituto de Educación Secundaria de La Magdalena dio a conocer ayer los 'emparejamientos' del programa Tutoría entre Iguales (TEI), por el que cada uno de los alumnos de primero tendrá como referencia, apoyo o guía a un compañero de tercero. Y en la entrega de carnés que acredita esta relación entre tutorizado y tutor, celebrada en el salón de actos del Centro del Profesorado y Recursos (CPR), el instituto quiso contar con un invitado muy especial, el piragüista olímpico Saúl Craviotto, que hace menos de dos meses había estado en la misma sala con el alumnado del colegio público Marcelo Gago.

El deportista llevó sus cuatro medallas olímpicas, que fueron recibidas con ovación y aplausos, el trofeo de Masterchef y un vídeo en el que resumió sus triunfos en Pekín 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016. Bromeó acerca del esfuerzo entre conseguir una medalla y una victoria en el programa de cocina de televisión y animó a los adolescentes a esforzarse por conseguir sus sueños «porque lo único imposible es lo que no se intenta». «Sé que estaréis hartos de escucharlo, de que os digan que estudiéis, pero yo a mis 34 años agradezco haberlo hecho y le doy mucha importancia», aconsejó.

Prefirió que le preguntaran a «soltar un rollo», aún así en las breves pinceladas sobre su carrera deportiva subrayó el esfuerzo detrás de cada medalla y también los fracasos y las caídas a las que hay que sobreponerse. «Te juegas el trabajo de cuatro años en 32 segundos y si no entras entre los ocho primeros no cobras nada. Y si quedas del cuarto para abajo no tienes patrocinadores. Solo estar entre los tres primeros te asegura una portada», indicó. Por suerte para él, «no compito ni por dinero ni por fama, sino por pasión».

Aseguró que su sueño inicial cuando con quince años fue convocado por el equipo nacional de piragüismo, era «vivir» unos Juegos Olímpicos. «Ver el encendido de la antorcha, estar en la villa olímpica con deportistas como Rafa Nadal o Pau Gasol, pero nunca soñé con ser medallista. Ha superado todas mis expectativas», afirmó.

Recordó que todos los deportistas que compiten en unas Olimpiadas llegan en plena forma física y «lo único que marca la diferencia es la actitud y la mentalidad, la determinación y salir con ganas y esto vale para todo en la vida».

En el turno de preguntas, los chavales se ciñeron al piragüismo en la pregunta que habían preparado con anterioridad en clase, pero en las espontáneas triunfó la curiosidad sobre su paso por Masterchef. Aunque encantado con la experiencia, reconoció que los entrenamientos y los compromisos derivados del programa le costaba mucha planificación y le impedían estar tanto como le gustaría con sus dos hijas, que es «lo que peor llevo».