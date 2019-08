La Ucayc afirma que perder la Holi Party es perder «un atractivo muy importante» Miles de personas se daban cita cada edición en la plaza del Niemeyer / ELOY ALONSO Los comerciantes creen que su desaparición del calendario festivo repercutirá negativamente «en la imagen de ciudad» C. R. AVILÉS. Jueves, 8 agosto 2019, 01:30

10.000 personas, aunque confinadas durante unas horas en la plaza del Centro Niemeyer, se notan. Son 10.000 personas que cruzan la ciudad, consumen y compran, animadas además por el frenesí festivo de San Agustín. Son las 10.000 que vibraban con la Holi Party en ediciones anteriores y que este año no lo harán. Muchas de Avilés saldrán igualmente a disfrutar de la ciudad, pero las que venían de fuera no tendrán esa 'excusa' para hacerlo después de que la multitudinaria fiesta se haya caído de la programación festiva. Es un dato que no se le escapa a la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (Ucayc), que ayer lamentó que un «atractivo muy importante» del calendario haya desaparecido. Ajenos a los motivos que han provocado tal decisión, aseguraron que «tendrá incidencia» y repercusión en la «imagen de ciudad».

José Antonio Álvarez, gerente de la Ucayc, valoraba la «singularidad» de una actividad que «demostró su capacidad de convocatoria». «Era divertida y se llevaba a cabo en un marco extraordinario. Nos hubiera gustado que se hubiera organizado un año más», afirmó a preguntas de este periódico.

La concejala de Festejos desde el pasado 22 de junio, Yolanda Alonso, no ha tenido margen de maniobra para organizar algo alternativo. En cualquier caso manifestó su intención de suplir el año que viene el vacío que deja por otra actividad igualmente atractiva. «Era un espacio aplaudido por la gente más joven. Algo haremos para el próximo año», manifestó.

La Holi Party fue una fiesta novedosa inspirada en una celebración tradicional hindú coorganizada en Avilés por el Centro Niemeyer y Mestizo Producciones. Su éxito y atractivo fueron tales que fueron muchos barrios y municipios los que copiaron el modelo. El más parecido, el de Gijón, que este año tampoco la celebra.

La organización no ha explicado los motivos por los que no se llevará a cabo más allá de indicar que se toma un descanso «tras un ciclo exitoso» de cinco años, aunque la lógica del mercado hace pensar que un evento rentable no deja de organizarse sin una razón de peso.

La Holi Party tiñó por primera vez de colores el blanco del Centro Niemeyer un 25 de julio de 2014. Fue un estreno por todo lo alto y que invitaba a pensar en una segunda edición. Conforme fue creciendo, la fiesta fue incorporando novedades. Pasó a ser de pago (una entrada a precio módico) y trató de controlar el consumo de alcohol entre los menores. Cabe señalar que salvo algunos problemas de esperas por acceso a la plaza, concretamente en 2016, la seguridad y armonía fueron la tónica de las cinco ediciones de la Holi Party por cuyo escenario han pasado decenas de artistas, a razón de unos seis por convocatoria.

El año pasado la irrupción de la Unión de Consumidores, que reclamaba que se pudiera introducir comida y bebida del exterior, y de la Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada del Principado (AVISPA), que alertó sobre posibles irregularidades en cuento a seguridad, minaron la imagen del festival, sin repercutir sin embargo en su capacidad de convocatoria. Al menos, según los datos ofrecidos por la organización.