UCIN convocará primarias para elegir su candidato a la alcaldía en 2019

La Unión Ciudadanos Independientes de Avilés (UCIN) ha iniciado el proceso para elaborar su candidatura para las elecciones municipales que se celebrarán el próximo año. El partido municipalista ha abierto el plazo de presentar candidaturas hasta el próximo 26 de diciembre, miércoles. En el caso de existir varias candidaturas las votaciones se celebrarían al día siguiente, jueves, 27 de diciembre, entre las seis de la tarde y las ocho de la noche. A partir de ahí, se elaborará la candidatura. El edil Alfonso Araujo ya ha anunciado su intención de presentarse como candidato y falta por ver si tendrá rival en las primarias, algo que no es esperable que pueda suceder.

La situación de UCIN es un caso particular en la ciudad. Está siendo promovida por los tres ediles no adscritos, Constantino Álvarez, Alfonso Araujo y Francisco José Zarracina, por lo que no cuenta con presencia oficial en las instituciones pero sí con concejales que fueron elegidos por otra candidatura.