UCIN demanda inversiones en parques, plazas y accesibilidad Alfonso Araujo y Constantino Álvarez presentaron ayer sus propuestas presupuestarias. / MARIETA Los ediles no adscritos quieren que el presupuesto incluya más ayudas a emprendedores y subvenciones finalistas para el Cómic, el Celsius y la Semana Santa FERNANDO DEL BUSTO AVILÉS. Miércoles, 21 noviembre 2018, 02:26

El Ayuntamiento de Avilés podría contar con un presupuesto propio el próximo año y eludir la prórroga presupuestaria. Así lo aseguraron ayer los concejales no adscritos Alfonso Araujo y Constantino Álvarez que ofrecieron sus tres votos «a favor de los intereses de los avilesinos», según Álvarez. «La alcaldesa debe ser realista. Los partidos nacionales no apoyarán los presupuestos locales en 2019», indicó Constantino Álvarez. Los ediles no dudaron en reprochar al gobierno la demora con la que aborda el debate presupuestario que, en el mejor de los casos, llevará a febrero la posibilidad de unas nuevas cuentas.

«El retraso es responsabilidad del gobierno que nos lleva a iniciar el año con una prórroga, con todos los problemas que supone», afirmó Araujo. Dicho esto, los no adscritos plantean sus demandas «con las que iniciar la negociación política con el gobierno».

Así, reclaman la necesidad de elevar a 2.500 euros la ayuda a los nuevos emprendedores que inician su actividad empresarial y reforzar las subvenciones finalistas para las Jornadas del Cómic, el Festival Celsius y la Semana Santa. «Con la repercusión que tienen en Avilés, es irrisoria la ayuda que reciben. Debe incrementarse», aseguraron ambos.

También reclaman un adecentamiento general de tres parques públicos: El Pozón, Versalles y El Muelle. Los ediles demandan mejorar la accesibilidad al Ayuntamiento de Avilés, contando con puertas automáticas en la entrada y ascensor.

Dentro de las reurbanizaciones, abordar la situación de la calle El Vallín «es ineludible», además de asfaltar Hernán Cortés y Ponce de León. También expusieron la necesidad de reurbanizar la plaza de los Hermanos Orbón, donde hay problemas de iluminación, carencias de papeleras y baldosas rotas en un espacio que cada vez disfrutan más los avilesinos.

Araujo y Álvarez defendieron la mejora de los baños del Polideportivo de Los Canapés, además de dotar de césped artificial el campo de fútbol de La Luz y mejorar el campo número 2 de La Toba.

Los no adscritos también aludieron a la necesidad de arreglar las marquesinas de la ciudad. «Muchas de ellas parecen zonas de guerra», aseguró Alfonso Araujo.