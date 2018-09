UCIN denuncia el «estado de abandono» de las paradas de autobús Parada de El Alfaraz. / MARIETA «A medida que te alejas del centro su degradación es mayor y en las zonas rurales es máxima», afirma el concejal no adscrito Alfonso Araujo J. F. G. AVILÉS. Jueves, 20 septiembre 2018, 02:39

La Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN) de Avilés denunció ayer el «estado de abandono» que, a su juicio, presentan las paradas de autobús y especialmente las marquesinas. «A medida que te alejas del centro su degradación es mayor, y en las zonas rurales es máxima. Ahí están rotas, sucias, cubiertas de maleza y de cristales rotos», manifestó su portavoz, Alfonso Araujo.

El concejal no adscrito sustenta sus declaraciones en un estudio realizado por UCIN, formación en la que se ha integrado junto con Constantino Álvarez y Francisco José Zarracina, quiénes al igual que él abandonaron el grupo municipal del PP sin renunciar al acta de concejal, declarándose no adscritos. Según dicho estudio «la inmensa mayoría de las paradas analizadas no son accesibles para personas con movilidad reducida o no disponen de iluminación artificial, aumentado los riesgos de caídas, golpes y atropellos. Muchas carecen de marquesinas, pese a que en muchos casos son muy concurridas, como la del Alfaraz, la de la avenida de Cervantes o la del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA), y otras están situadas en lugares inseguros para el usuario del transporte público. Incluso en la misma carretera, como la de Campo Conde»

Araujo, que señaló a la «movilidad de los vecinos» como «una de las prioridades de Avilés», también señaló otras carencias, tales como «falta de información y de zona específica para que el autobús realice la parada o riesgo de atropello por ausencia de pasos de peatones para acceder a la parada».

Para fomentar el uso del transporte público, UCIN propone, entre otras medidas, que «haya autobuses y paradas en buen estado y bien situadas, y billetes a un precio asequible y competitivo con otras formas de desplazamiento».