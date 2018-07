UCIN pide impulsar el Consejo de Juventud Martes, 24 julio 2018, 02:44

El partido UCIN, al que ahora pertenecen los concejales no adscritos que se dieron de baja del PP, reclama un impulso del Consejo sectorial de Juventud. Recuerdan que hace dos años se llevó al Pleno una modificación de sus estatutos, que se dejó entonces sobre la mesa y aún no se ha retomado, y pide volver sobre el asunto, además de un consejo «más abierto y dinámico». Denuncian que el órgano no se reúne las veces necesarias y no cuenta «con el más mínimo apoyo económico».