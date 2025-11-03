Las últimas ventas contribuyen a aumentar las buenas cifras de la rula de Avilés En septiembre, se subastaron 150.000 kilos más que hace un año gracias a una mayor descarga de pota y de bonito

Yolanda De Luis Avilés Lunes, 3 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Las buenas cifras de venta en el mes de septiembre, las últimas facilitadas por la Dirección General de Pesca, contribuyeron, por un lado, a certificar que la rula de Avilés terminará el año en positivo y, por otro, a agrandar las diferencias con respecto a 2024 que ya se habían concretado en agosto en un millón de kilos de pescado más vendidos. En los nueve primeros meses del año se llevan subastados ya más de 9,6 millones de kilos en la cancha de la avenida de Conde de Guadalhorce.

En septiembre fueron casi 550.000 kilos los vendidos frente a los 393.000 de un año antes y, lógicamente, el valor alcanzado de la mercancía en la cancha de la lonja también fue superior. En un año de récord de la costera del bonito, la subasta de esta especie en septiembre también fue superior a la del ejercicio anterior, cerca de 90.000 kilos frente a 56.000. Pero fue la pota que pasó por la cancha de la rula avilesina la que contribuyó al mayor crecimiento de los resultados del pasado septiembre, concretamente, fueron casi 110.000 kilos y un año antes no se llegaban ni a los 2.000.

De las especies de pescado más vendidas en septiembre en Avilés, además de las ya citadas hubo otras destacadas como la bacaladilla con 34.000 kilos más, rondando los 90.000; o los 18.360 de chicharro que son prácticamente el doble que un año antes. Otras especies habituales en la cancha de Conde de Guadalhorce como la merluza o el congrio mantuvieron cifras similares con respecto al mismo mes de 2024. Son cifras que confirman la buena marcha este año de la rula de Avilés a pesar de las dificultades que vive el sector.